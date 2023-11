Como Costa usou Centeno

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O primeiro-ministro fez o convite ao governador depois de o Presidente lhe ter indicado para não avançar nessa via - e apanhou Centeno de surpresa com a divulgação.

Foi ao fim da tarde de 7 de novembro que António Costa, já demissionário, ligou ao governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno. A chamada foi para um convite: estaria o governador disposto a suceder a Costa como primeiro-ministro, à frente da atual maioria socialista? Centeno – cujas ambições no plano político têm sido referidas genericamente nos media – não fechou a porta à reflexão. O governador considerou que no momento de crise o convite merecia a sua ponderação e entendeu, no decorrer da conversa, que Costa estava articulado com o Presidente da República, a quem cabia a palavra final. Mas a realidade era outra: horas antes de ligar a Centeno, já António Costa sabia que não tinha condições para fazer o convite.