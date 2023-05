André Ventura vai integrar comissão de inquérito à TAP

O líder do Chega vai substituir o deputado Pedro Pessanha. Deve ser já Ventura que estará presente na sessão de esclarecimentos de Galamba e Frederico Pinheiro.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O presidente do Chega, André Ventura, vai substituir o deputado Pedro Pessanha na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP pelo Chega. Vai estar presente nos dias em que serão interrogados Frederico Pinheiro e João Galamba.







André Ventura

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com a Renascença, o partido justifica a mudança com base numa "reorganização interna e a substituição de Pedro Pessanha".A alteração acontece no mesmo dia em que Mariana Mortágua anunciou que não irá continuar na CPI à TAP, sendo substituída pelo deputado Pedro Filipe Soares.