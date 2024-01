André Ventura afasta Maló de Abreu após investigação da SÁBADO

O líder do Chega, André Ventura, retirou o deputado e ex-PSD António Maló de Abreu das listas às eleições legislativas. A razão foi uma investigação da SÁBADO que revelou que Maló de Abreu ganhou na última legislatura cerca de 75 mil euros em abonos após mudar de Coimbra para Angola a residência declarada à Assembleia da República — e ter continuado a fazer vida em Portugal na mesma.







"Entendi que não havia condições para manter Maló de Abreu", avançou Ventura ao jornal Observador. O líder do Chega já tinha levantado a possibilidade na passada quinta-feira: em declarações aos jornalistas no Parlamento , Ventura afirmou que o partido ia investigar internamente o caso e que retiraria o ex-deputado do PSD se houvesse "o mínimo vestígio de abuso ou de fraude". "Comigo não vão ter duas bitolas. Se isso acontecer, o deputado não estará nas listas do Chega, que ainda não foram entregues", afirmou.O deputado António Maló de Abreu era cabeça de lista do Chega pelo círculo fora da Europa. Como a SÁBADO noticiou , o ex-dirigente laranja alterou a residência declarada ao parlamento, de Coimbra para Luanda, Angola, de uma legislatura para outra - e continuou a fazer vida maioritariamente entre Lisboa e Coimbra. Com essa mudança, recebeu cerca de 75 mil euros em subsídios e ajudas de custo nesta última legislatura de um ano e meio, segundo dados oficiais disponibilizados pelos serviços da Assembleia. O valor representa quase o dobro do que ganhara em mais de três anos de XIV legislatura.