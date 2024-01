PSD estuda triunvirato para suceder a Albuquerque

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Saída do líder do governo leva PSD regional a procurar solução consensual, com Tranquada Gomes a liderar. Mas podendo incluir os ex-secretários regionais Sérgio Marques e Manuel António.

O PSD madeirense tem passado as últimas horas em busca de uma solução para suceder a Miguel Albuquerque, que deverá renunciar ao cargo de presidente do Governo Regional da Madeira. A decisão final deverá ser tomada ainda esta sexta-feira, numa reunião da comissão política do PSD-M, que arranca às 17h00, no Funchal. A solução que se foi tornando mais consensual no partido é a de um executivo liderado por Lino Tranquada Gomes, advogado, e que não tem anticorpos dentro do PSD Madeira, permitindo uma transição sem fraturas internas. Tranquada tem, além disso, um perfil quase senatorial, tendo sido presidente da Assembleia Legislativa Regional.