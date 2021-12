O culto do chefe (mesmo de cartão) no congresso do Chega

Era o fim de mais um discurso do congresso do Chega – e acabou da mesma maneira que terminaram os restantes. “Viva o Chega! Viva Portugal! Viva André Ventura!”, gritou um delegado, que discursava no palanque da reunião magna, o quarto em dois anos e meio de partido. Ao terminar, o líder do Chega aplaudiu, levantou-se e foi abordado por uma série de pessoas, mas uma captou-lhe particularmente a atenção: ele próprio, em versão cartão. “Então este é que é o tal André Ventura?”, disse o deputado, a rir-se. “Vá lá, diz lá, o que é que queres saber”, atirou à SÁBADO, sem tirar os olhos da sua própria figura, mais baixa e de tempos que remontam à fundação do Chega.



O que quer dizer agora a si próprio? “Diria para manter o caminho e ignorar as críticas que Rui Rio lhe faz: ignorar os apelos à moderação, manter o ritmo e o rumo.” E há alguma coisa que o aconselharia a não fazer (ou repetir) no futuro? “Não repetir acordo como nos Açores. Sermos mais exigentes e mais fortes.” E acha-se mesmo gordo e feio? Caro leitor, não fique surpreendido com a pergunta – não foi inocente: no dia anterior, no discurso de abertura, Ventura comentara a sua própria forma física. “Hoje ouvi Rui Rio numa entrevista e ouçam esta frase espantosa, que parece uma verdade de La Palice: ‘O PSD já está muito avançado para ser poder, só falta mesmo ser Governo.’ Ora, eu para ser modelo, só preciso de ser magro, ter 1,90 m e ser bonito. Mas eu nunca vi um PSD tão de joelhos como este.”



Ventura não fugiu à pergunta: “Este [da figura de cartão] está mais elegante do que eu agora. Talvez seja isso que tenho de melhorar, ver se volto ao ginásio, mas agora tenho uma dieta nova, chama-se dieta intermitente, que estou a seguir. Isto está a dar frutos. Mas vá, estão a dizer-me que tenho de me ir embora porque estou a dizer disparates. Agora tens de fazer estas perguntas a toda a gente.” E foi o que a SÁBADO fez – passeando pelo Expocenter, em Viseu, com a figura de cartão de Ventura debaixo do braço. Houve mensagens de lealdade cega, num tom quase militar, idolatria e declarações de amor platónico que, em alguns casos, chegaram a ser eróticas.