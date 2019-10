Ana Catarina Mendes eleita com ampla maioria líder da bancada do PS

A única candidata à liderança do Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, foi esta sexta-feira eleita com 91% dos votos, obtendo 98 votos favoráveis num total de 108 deputados socialistas.

Fonte oficial do PS adiantou à agência Lusa que a lista de Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta cessante deste partido e cabeça de lista pelo círculo de Setúbal nas legislativas de outubro, registou oito votos contra, um nulo e um branco.

A lista para a direção da bancada do PS hoje apresentada por Ana Catarina Mendes tem cinco mulheres em 12 vice-presidências, entre as quais a ex-ministra da Administração Interna Constança Urbano de Sousa.

Além de Constança Urbano de Sousa, a lista de vice-presidências de Ana Catarina Mendes, que hoje será votada pelos deputados do PS, tem os nomes de Hortense Martins (Castelo Branco), da líder da JS, Maria Begonha, Marina Gonçalves (Viana do Castelo) e a continuidade de Lara Martinho (Açores).

Segundo fonte socialista, "a percentagem de mulheres na direção da bancada será de 46%, o que acrescerá ao facto de Ana Catarina Mendes ser a primeira mulher presidente do Grupo Parlamentar do PS".

Em relação à equipa da anterior legislatura liderada por Carlos César, além do caso de Lara Martinho, Ana Catarina Mendes optou por manter em vice-presidências Carlos Pereira (Madeira), João Paulo Correia (Porto) e Pedro Delgado Alves (Lisboa).

Na direção vai também figurar o futuro secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, assim como sobem a vice-presidências membros do Secretariado Nacional deste partido como Porfírio Silva e Hugo Pires.

O cabeça de lista do PS pelo círculo de Portalegre, Luís Testa, será outro dos vice-presidentes da bancada socialista.

"Ana Catarina Mendes procurou apresentar diversidade regional na sua lista para a direção do Grupo Parlamentar do PS, figurando nela deputados eleitos por círculos do interior do país, bem como das regiões autónomas da Madeira e dos Açores", referiu à agência Lusa fonte socialista.