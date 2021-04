O grande plano de Santos Silva e do amigo José Sócrates

Na sexta-feira, o juiz de instrução Ivo Rosa decide se os arguidos da Operação Marquês vão a julgamento e, se sim, acusados de que crimes. Leia ou releia tudo sobre o papel do amigo de José Sócrates, Carlos Santos Silva, na Operação Marquês. Um trabalho publicado originalmente na SÁBADO de 14 de outubro de 2017.



Para o Ministério Público (MP) não há dúvidas. A partir do momento em que José Sócrates se posicionou para assumir a liderança do Partido Socialista, Carlos Santos Silva planeou "angariar contratos e concessões com o Estado" a partir do momento em que o amigo de longa data assumisse o cargo de primeiro-ministro. Primeiro em Portugal e mais tarde no estrangeiro.



De acordo com a acusação deduzida na passada segunda-feira, 9 de outubro, pela equipa de sete procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o caminho para a concretização desse plano ficou aberto com a chegada de José Sócrates a São Bento, em fevereiro de 2005. E o instrumento necessário seria o Grupo Lena. Nessa época, Santos Silva não tinha qualquer participação nas várias sociedades do grupo. Mas para o MP teria algo melhor: "Um bom relacionamento e capacidade de influenciar as decisões" do presidente do Grupo Lena, Joaquim Barroca, devido às obras já desenvolvidas no passado nas zonas da Covilhã e de Castelo Branco.