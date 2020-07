ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de julho de 2020.

Os cinco dias de depoimento de José Sócrates na fase de instrução não foram suficientes para atenuar as suspeitas na Operação Marquês. Pelo contrário, segundo os procuradores Rosário Teixeira e Vítor Pinto num documento escrito entregue ao juiz Ivo Rosa, quer o antigo primeiro-ministro quer o seu amigo, o empresário Carlos Santos Silva, não conseguiram "desmontar" as operações financeiras descritas nos autos e que resultavam em entregas de dinheiro e na aquisição de património no interesse de Sócrates.José Sócrates está acusado de 31 crimes, de corrupção passiva, fraude fiscal e branqueamento de capitais. O Ministério Público sustenta que, durante vários anos, o seu amigo, e empresário, Carlos Santos Silva foi o "testa de ferro" que deu guarida a um generoso pecúlio de 24 milhões de euros, amealhados durante os anos em que exerceu funções de primeiro-ministro. Durante cinco dias – entre 28 de outubro e 4 de novembro de 2019 – José Sócrates esforçou-se perante o juiz Ivo Rosa para justificar o modo de vida que levou após ter saído do Governo, em 2011, e que ficou espelhado nos autos da Operação Marquês: o apartamento de Paris, as entregas de dinheiro, os gastos pessoais. Sócrates até colocou em cima da mesa um dado novo: muito do dinheiro que movimentou era, afinal, da mãe, Maria Adelaide, dona de uma fortuna de 5 milhões de euros, guardados religiosamente num cofre.Porém, as explicações não convenceram o Ministério Público que, segundo informações recolhidas pela SÁBADO, até as desconsiderou totalmente, tomando-as como "mais ou menos mágicas, com a multiplicação da existência de cofres e de riquezas passadas, como forma de justificar as operações em numerário e os circuitos dos fundos".