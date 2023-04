Ameaças de ataques a escolas foram "brincadeira de mau gosto", diz diretor da PSP

O diretor da PSP disse, esta quinta-feira, que as ameaças de ataques a escolas que têm vindo a ser feitas nas redes sociais, não passaram "de uma brincadeira de mau gosto" e que a situação já está controlada. Magina da Silva alertou para o mau uso das redes sociais e para a necessidade da população estar alerta.







"Foram detetadas algumas publicações que já foram sinalizadas e despistadas", disse."A segurança pública é uma responsabilidade social. Não podemos estar à espera que apenas os polícias detetem as publicações sinalizem. Cada um de nós deve estar atento e tentar ajudar. Neste caso em concreto está rastreado, controlado e as pessoas podem estar sossegadas, mas devemos estar todos alerta", rematou o diretor da PSP.A Polícia de Segurança Pública esteve, nos últimos dias, em vários agrupamentos da Grande Lisboa a alertar a comunidade escolar para um possível ataque terrorista levado a cabo esta quinta-feira.Em causa está uma "promessa" feita nas redes sociais - através de um perfil não identificado - de um "massacre" marcado para o dia hoje. Data que também marca os 24 anos do ataque à escola de Columbine, nos Estados Unidos da América, em que dois atiradores mataram 13 alunos e professores.A PSP diz não querer "valorizar tremendamente" a ameaça, que poderá ser apenas "uma atitude disparatada de um adolescente", mas diz estar alerta e com várias equipas de prevenção no terreno.A PSP identificou um jovem na sequência das ameaças que surgiram nas redes sociais relativas a uma eventual invasão de uma escola no concelho de Odivelas, distrito de Lisboa.Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) adianta que na semana passada foi confrontada com a publicação de mensagens nas redes sociais, onde se divulgava uma ação de invasão de uma escola do concelho de Odivelas, com recurso a armas de brancas e de fogo."No imediato, foram desencadeadas diligências para averiguar a veracidade das referidas mensagens e os factos participados ao Ministério Público, sem prejuízo do contacto estabelecido com as Direções dessas escolas, no sentido informar que a PSP está empenhada em garantir a segurança escolar, como diariamente o faz, através do seu policiamento de proximidade efetuado pelas equipas da Escola Segura", refere a polícia.Fonte da PSP disse à Lusa que foi identificado um jovem que está a ser acompanhado pela polícia Judiciária.