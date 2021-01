Ambulâncias fazem fila junto ao hospital de Torres Vedras

"O vídeo foi enviado por um colega que está de urgência e em Torres Vedras está caótico. Na maioria são idosos provenientes de lares que não têm acompanhamento médico ou de enfermagem suficiente e agudizaram doenças crónicas. No concelho de Torres Vedras há cerca de mil casos ativos neste momento", relata o enfermeiro à SÁBADO.



Na página de Facebook da televisão RTVON, dedicado aos concelhos de Torres Vedras, Lourinhã e Caldas da Rainha, foi feito um direto que também mostra essas filas:







A SÁBADO contactou o hospital de Torres Vedras mas foi instada a tentar mais tarde, devido à sobrecarga das linhas telefónicas.





Esta noite, nas redes sociais, circulam fotografias e vídeos que mostram a situação vivida no hospital de Torres Vedras (que pertence ao Centro Hospitalar do Oeste).Em Torres Vedras, um funcionário enviou um vídeo ao enfermeiro João Aguiar Cadete, que trabalha no hospital CUF da cidade. As imagens foram captadas pelas 21h37 e revelam uma longa fila de ambulâncias junto à unidade hospitalar.Recorde-se que no hospital de Torres Vedras se registou um surto de pelo menos 142 casos de covid-19. Nos lares da região, também surgiram surtos.