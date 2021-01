A Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto apelou à administração das faculdades para que melhorassem as condições a que sujeitam os alunos na época de exames, afirmando que nas salas onde as provas estão a ser feitas não têm condições para as realizar.No pedido, a que ateve acesso, pode ler-se que segundo as recomendações para a atividade presencial na Universidade Porto feitas pela própria instituição é mencionado que o distanciamento recomendável deverá ser o maior distanciamento possível, referindo o limite mínimo de 1 metro em âmbito letivo.Segundo a Associação de Estudantes, o distanciamento durante o semestre foi o adequado, quer fosse pela "distribuição das turmas, pela não obrigatoriedade de frequência das aulas e pela utilização de auditórios com dimensões maiores". No entanto, referem que essa não é a realidade na época de exames que são realizados em salas mais pequenas.Segundo o documento enviado pela AE, "nesta época de exames parece não ter havido uma adaptação, sendo que o distanciamento rigoroso de 1 metro tem causado um grande desconforto na comunidade discente, uma vez que há um maior número de estudantes nos momentos de avaliação, caraterísticas diferentes das salas e, principalmente, uma evolução da pandemia, que atinge neste momento proporções nunca vistas". Os assinantes do documento garantem que todos os fatores referidos "contribuem para uma enorme ansiedade, receio e desgaste mental da parte dos estudantes".A associação propõe assim aumentar a distância mínima entre mesas de estudantes durante os exames e proibir que haja mais do que um em mesas corridas. Propõem ainda a distribuição dos alunos por mais salas, incluindo os anfiteatros.Outra das recomendações é a circulação da folha de presença pelos estudantes, optando por uma chamada antes do início da prova.Entre outras sugestões, mais gerais, a Associação de Estudantes apela a que se mantenham as janelas e portas das das salas abertas para promover a circulação e renovação do ar interior.