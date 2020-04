Será difícil convencer muitos os alunos do ensino superior a regressarem às universidades. Apesar de a data provável ainda não ter sido anunciada pelo Governo, as últimas semanas representaram para estes estudantes uma segurança que não sabem se será possível reencontrar nos campus das faculdades e escolas superiores que frequentam.



"Há opiniões ambíguas. Apesar de haver estudantes a favor do regresso, porque querem concluir o ciclo de estudos, temos outros que demonstram preocupação com a sua saúde e a da comunidade", diz Fernanda Barreiras, que preside à Associação Académica da Universidade de Évora.



"Se não for seguro para os nossos alunos, não é do interesse da associação que existam aulas presenciais", defende Ana Lourenço, da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Alcoitão, onde existem os cursos de terapia da fala, terapia ocupacional e fisioterapia e em que parte das aulas presenciais são com pessoas da comunidade.



Já existem planos?

Os planos de regresso estão a ser concluídos, tendo o último dia do mês (que coincide com a data prometida pelo Primeiro-ministro, António Costa, para revelar os próximos passos) como meta.



O ISCTE, explicou a reitora à SÁBADO, "está a planear o regresso às atividades presenciais, de forma progressiva e faseada, a partir de 4 de maio." A partir dessa data, "as aulas laboratoriais, de projeto e estágios, que exigem presença física, serão provavelmente as primeiras a iniciar atividade letiva presencial", disse Maria de Lurdes Rodrigues, por email.



Serão abrangidos nessa primeira fase os alunos de arquitetura, que têm sentido a falta das salas de projeto do curso ou os de Informática, que recorriam aos laboratórios. Mas estes espaços terão "novos moldes" de funcionamento, "com o alargamento dos horários, para que os estudantes e os docentes possam manter as distâncias sociais de segurança".

E o instituto está ainda a definir que outras aulas práticas regressarão ao regime presencial, se forem consideradas indispensáveis. Isso é o que deve acontecer em todos os politécnicos, defende Tiago Diniz, presidente da Federação Nacional de Estudantes do Ensino Superior Politécnico.



Na Universidade de Évora, o cenário é semelhante, explica Fernanda Barreiras, que preside à Associação Académica: "Apenas os cursos em que é necessária a componente prática vão regressar. As turmas serão reduzidas, para que sejam menos alunos em ambiente de aula. E os laboratórios desinfetados após cada aula." E os estudantes estarão de máscara.



Mais horários e espaços maiores

No Porto, será semelhante em algumas instituições: os horários serão ajustados, as aulas decorrerão em espaços maiores e as turmas serão divididas. É também importante, sublinha o presidente da Federação Académica, Marcos Alves Teixeira, que se forneçam materiais de proteção individual.



Tudo isto levará, necessariamente, a adaptações nas escolas. Guilherme Graça, que dirige a associação da Escola Superior de Música de Lisboa, fala sobre o plano que apresentou: "É o que achamos melhor possível, com salas maiores, arejamento das salas, só um aluno por sala." Mas o regresso tem de acontecer para ele e os colegas do 3.º ano, que deveriam estar a preparar os recitais. "Aquilo é a prova. É o exame final de instrumento, tem de ser feito obrigatoriamente e presencialmente." Essa será a nota que colocarão no currículo "porque em muitas orquestras pedem-nos o currículo antes de irmos fazer a prova presencial."



Só os finalistas vão às aulas

Os alunos de artes performativas, como João Reis, vivem no tal antagonismo descrito por Fernanda Barreiras:



"Gostariam que acontecesse [o regresso] mas não querem que aconteça, porque ir para a escola – se acontecer – é voltar ao mesmo: estamos com um vírus lá fora que pode nos atacar a qualquer momento. Acreditamos que a escola tem as medidas de contingência necessáriaa. Mas basta um aluno apanhar os transportes públicos e não sabe se está infetado ou não", descreve João Reis, que preside à associação de estudantes da Escola Superior de Teatro e Cinema.



Resumindo: voltar seria bom, porque voltariam a aprender à séria (a distância ou a partilha de espaços pequenos com as famílias tem impossibilitado a aprendizagem de algumas técnicas). Mas o receio não ajuda. Neste panorama, "seria bom que os alunos finalistas tivessem prioridade nas aulas presenciais", sugere.



Para Daniel Azenha, da Associação Académica de Coimbra "é difícil abrir a universidade, mesmo de forma gradual para os estudantes de licenciatura". Neste fim de semestre devem regressar os alunos que "estão a terminar a tese", e aí a universidade já deu uma ligeira ajuda porque alargou o prazo de entregas das dissertações até dezembro. Outras instituições fizeram o mesmo.



"Todos os estudantes do 1.º, 2.º ou 3.º ano vão ter a possibilidade de ter a componente prática mais tarde", diz também o dirigente associativo.





Defesa de mestrados por videoconferência

João Fernandes, que dirige a associação de estudantes do ISCTE, estava a preparar a sua dissertação de mestrado, que teria observações numa unidade hospitalar. Nesta fase de pandemia, teve de adaptá-la. E também não está a ser possível aceder a bibliotecas para investigar. Recebeu por isso com alívio o alargamento dos prazos de entrega. "E existe a possibilidade de as defesas serem online ou de quem defende a tese e um dos elementos do jurí irem ao ISCTE e os outros estarem em videochamada", diz.



No IADE também se está a ponderar esta solução de defesa de teses, refere Manuel Cabaço, da associação de estudantes.



Outros institutos, como o Politécnico de Setúbal, também adiou o prazo de entrega das dissertação. "E não têm mais custos por estarem a fazer mais um semestre", refere Inês Silva, que preside à associação académica. A mesma solução foi apresentada aos estudantes que deveriam estar agora em estágio (é o caso da licenciatura em Educação).



Avaliações online ou presenciais?

Marcos Alves Teixeira aponta para a época de exames, dentro de um mês e meio, como a fase mais complicada para manter este modelo remoto. "A avaliação a distância poderá ser mais complicada. Podem-se fazer os exames em pavilhões desportivos, onde as pessoas estão mais separadas", sugere.



Em Setúbal, pondera-se a hipótese de os alunos nem se deslocarem ao pólo para fazerem as avaliações: pode-se "contactar com as universidades [das suas áreas de residência] para que possam fazer lá sem terem de se deslocar", diz Inês Silva.



"Todo o ensino deve manter-se a distância, as avaliações também devem ser feitas a distaância. Estão a ser estudadas plataformas de exames, para que haja maior segurança", conclui.



Diogo Coelho, que dirige a associação de estudantes da Católica Lisbon School of Business acrescenta uma nuance: "Para nós faz todo o sentido existirem as avaliaçoes presenciais, mas as aulas manterem-se online porque não nos parece boa ideia a universidade voltar a funcionar como se nada tivesse acontecido, pode gerar um pico nos casos de Covid."



Ensino remoto começa a convencer

Não é o melhor dos mundos, dizem os dirigentes académicos contactados pela SÁBADO, mas é o melhor dos mundos agora.



As instituições de ensino superior tiveram pouco tempo para se prepararem -- o que significa que ainda há professores que não estão a dar aulas, alunos que não têm acesso a computadores e Internet (apesar de Daniel Azenha garantir que esse problema se resolveu, no caso da Universidade de Coimbra, com empréstimos de dispositivos).



Na universidade de Évora, os alunos inquiridos pela Associação Académica queixaram-se da "difícil adaptação" causada pela "carga de trabalho superior", diz a presidente, Fernanda Barreiros. No ISCTE, "as aulas por via digital têm corrido bastante bem", diz o presidente da associação de estudantes, João Fernandes. E, neste caso, "se os alunos têm acesso a conteúdos lecionados e são esclarecidos", deve-se "continuar deste modo".

E os alunos que vêm de fora?

João Fernandes diz-se favorável ao regresso dos que necessitam dos laboratórios, mas recorda que muitos não têm condições para regressar, porque têm doenças crónicas ou vêm de fora. "Não queremos dualidade de critérios, queremos homogeneidade." Como? Os dirigentes estudantis contactados pela SÁBADO não tinham ainda resposta.



E os estudantes que vivem noutros concelhos, que regressaram a casa e até entregaram as chaves dos apartamentos que tinham alugados? E os que são das ilhas? E os estrangeiros? Dadas as restrições atuais, incluindo nas deslocações aéreas, estes "não poderão deslocar-se e defendemos que seja criado um modelo alternativo", diz Fernanda Barreiras.



Na Escola Superior de Saúde, do Politécnico de Castelo Branco, não só há muitos estudantes do norte -- onde tem estado "a maior parte dos infetados", nota João Algarvio --, como se coloca ainda outro problema: os professores são técnicos de diagnóstico, enfermeiros e "estão a trabalhar na linha da frente da pandemia" e "se estiverem a trabalhar é impossível", conclui o presidente da associação de estudantes.



Recuperar a partir de setembro (ou quando for)

"É importante os estudantes terem a noção de que é passageiro e que depois terão que ser encontradas formas para compensar esta falta de componente prática. Mas a culpa não é deles, nem das instituições. Desde o início que me asseguraram que ninguém vai ser prejudicado por causa do coronavírus", diz Marcos Alves Teixeira, da Federação Académica do Porto.



Neste caso, há o compromisso do Governo de que ninguém será prejudicado por faltar.



É a pensar nas injustiças que Bernardo Rodrigues definiu este como um "semestre zero": "Toda a calendarização terá se ser revista e a avaliação acontecer no próximo semestre, quando todos estivermos seguros e sem esta preocupação".



Assim, todos estarão no mesmo patamar: tanto os que são de longe e não podem deslocar-se para as universidades, como os que são doentes de risco e até os que, podendo continuar neste regime de ensino a distância, "não tem condições em casa" para estudar (ora porque o irmão mais novo o incomoda, ora porque tem de partilhar a tecnologia com os pais em teletrabalho). E pode garantir-se que a "aprendizagem não fique aquém", como considera que está a acontecer neste momento.