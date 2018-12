Crimes de peculato e abuso de poder também constam entre as suspeitas, segundo a PGR. Finanças, Ministério da Defesa e Cruz Vermelha alvo de buscas esta terça-feira.

A Procuradoria-Geral da República confirmou, esta terça-feira, a realização de buscas na Inspecção-Geral de Finanças, investigando "corrupção passiva, peculato e abuso de poder imputáveis, indiciariamente, a altos responsáveis de serviços centrais da Administração Pública do Estado".



Em comunicado, a PGR adianta que as diligências "têm por objecto o apuramento de responsabilidades individuais de dirigentes da administração pública da área de serviços com a missão designadamente do controlo financeiro e fiscal do Estado, da área ministerial, incluindo uma instituição humanitária de utilidade pública e uma empresa privada".



Segundo o mesmo documento, o processo centra-se nos "indícios da prática de actos ilícitos em procedimentos concursais, em acções de fiscalização que lesaram gravemente o Estado nos seus interesses financeiros -, tendo como contrapartidas benefícios individuais dos visados".



Segundo a informação veiculada pelo Correio da Manhã, as buscas aconteceram também na Cruz Vermelha e no Ministério da Defesa.



O processo está a ser investigado na 9ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa (DIAP) e na operação intervieram 50 inspectores da PJ, peritos informáticos e financeiros da PJ, seis magistrados do MP e quatro auditores.