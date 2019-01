Ensaio de António Barreto: A idade adulta da democracia portuguesa

Terá a democracia portuguesa chegado à idade adulta, "período da vida em que se atinge o auge do desenvolvimento"? À idade da maturidade, a que traz experiência e serenidade, "fase em que se atinge a plenitude das suas capacidades"? Como não estão estabelecidos limites técnicos quantitativos ou jurídicos, é difícil responder.Há, todavia, alguns indicadores que nos permitem medir mais objetivamente. Na verdade, a Constituição da República, com mais de 42 anos, já ultrapassou a da ditadura, com 41. Mas a democracia, com 45 anos, ainda não viveu mais do que o Estado Novo, corporativo e autoritário, com 48. Com estes critérios, não é difícil admitir que a democracia portuguesa tenha chegado à maioridade. O problema é que a idade adulta não é só cronologia e matemática. Os traços de maturidade são indispensáveis. Ora, estes não são nítidos nem indiscutíveis.Quando se critica o regime democrático português, o que se tem em mente é conhecido: em primeiro lugar, a pobreza e a desigualdade. Logo a seguir, o pouco crescimento e o menor investimento, assim como as muito falíveis justiça e segurança… Sem falar na tão deficiente educação. A lista é longa. E ainda não se incluiu a corrupção e a burocracia. Mas será justo culpar a democracia destas falhas? Creio que não.Num texto de análise exclusivo na, o sociólogo antecipa os perigos que ainda ameaçam a democracia portuguesa.

