Por ano, 5.000 crianças com menos de um ano são internadas com problemas do aparelho respiratório. Os dados, relativos ao período entre 2013 e 2017, constam no último relatório da Direcção-Geral de Saúde (DGS) sobre Saúde Infantil e Juvenil, que consultou o sistema Business Inteligence para a Morbilidade Hospitalar (BIMH).

Nesta faixa etária seguem-se os problemas originados no período perinatal – entre as 22 semanas de gestação e os primeiros sete dias de vida do bebé –, sendo a segunda causa de internamento. As doenças infecciosas e parasitárias constituem a terceira causa de internamento neste grupo etário, com cerca de 1.350 episódios de internamento por ano.

Também na faixa etária entre um e quatro anos, os episódios de internamento têm como diagnóstico principal as doenças do aparelho respiratório. Entre 2013 e 2017 registaram-se cerca de 4.600 episódios de internamento anuais com este diagnóstico. Como segunda causa de internamento estão as doenças infecciosas e parasitárias – com cerca de 2.000 episódios por ano.