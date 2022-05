António Costa reafirma apoio à adesão da Ucrânia à UE

Volodymyr Zelensky agradece visita de António Costa no Dia da Europa e apoio para adesão à União. Primeiro-ministro oferece apoio técnico para o processo. Siga a conferência de imorensa.

Volodymyr Zelensky sublinhou a importância da visita de António Costa à Ucrânia no Dia da Europa. "Temos valores iguais aos da Europa", sublinhou o presidente ucraniano no arranque da conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português. "Portugal está a ajudar-nos desde o primeiro dia da guerra."