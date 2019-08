No primeiro dia da greve dos motoristas, Pedro Pardal Henriques chegou ao piquete de greve de trotineta. O vice presidente do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) justificou-se com as críticas que na paralisação anterior ouvira por conduzir um Maserati. Desta vez, deixou o bólide estacionado e recorreu a um meio mais ecológico. Sem o saber – provavelmente – um dos rostos da greve que ameaçou "parar o país" dava também o mote para uma das únicas áreas de negócio que até ficou a ganhar com a greve.Nos três primeiros dias de greve, a Bungo registou um aumento de passeios de trotinete na ordem dos 78%, quando comparado com a semana anterior, disse àJoão Pedro Candido. Nesses dias, além de registar mais viagens, a Bungo apercebeu-se que estas foram "mais curtas", o que na leitura da empresa significa que foram "viagens de transporte e não de lazer", com picos de procura entre as 16h e as 19h, acrescentou este responsável ainda na quarta-feira, 14 de agosto."Mostra-se claramente que há um espaço grande a ser dominado por veículos elétricos e soluções de transportes suaves e partilhadas. A trotinete é e deve ser considerada por todos como um meio de transporte efetivo e uma alternativa viável (e muito divertida) para o carro", acrescentou este responsável da empresa que diz operar em cidades do norte.A Lime também previa um aumento no número de utilizadores e prevendo "alguns constrangimentos na circulação", segundo disse fonte oficial da empresa à, adaptaram a sua operação.Adaptação e prevenção foram também palavras de ordem utilizadas pelo setor da distribuição. Até quarta-feira, o Lidl dizia ainda não ter sentido "implicações" no fornecimento devido à falta de combustível por ter reforçado as suas encomendas nos dias que antecederam a paralisação dos motoristas. E o mesmo sucedeu de maneira geral nos hipermercados, que reforçaram os stocks dos supermercados (nomeadamente dos enlatados, que têm prazos de validade mais extensos) e concentraram "esforços nas entregas de frescos e produtos hortícolas em supermercados, porque são feitas diariamente", explicou Gonçalo Lobo Xavier, presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Em termos geográficos, o Algarve foi considerado zona prioritária e houve reforço em Lisboa, Porto e Minho, uma "região de afluência de emigrantes".Até quarta-feira, a APED não registou "ruturas significativas": "Houve atrasos, mas nada que impedisse as lojas de funcionarem com normalidade". E também não ocorreram "corridas às lojas", revelou Lobo Xavier: "Nos dias que antecederam a greve verificámos um ligeiro aumento, mas não podemos atribuir à paralisação porque a afluência foi similar a períodos homólogos de anos anteriores."