Em dezembro de 2013, quando foi substituído na presidência do grupo Jerónimo Martins, que ajudou a tornar uma multinacional, Alexandre Soares dos Santos garantia que saía sem problemas. "Chego a esta idade sem a mínima frustração. Tudo me correu bem. Fui feliz no casamento, fui feliz nos filhos, tenho netos. Os negócios correrram muito bem, gosto das pessoas e as pessoas gostam de mim. De maneira que sou um tipo feliz", sintetizou, em declarações ao Jornal de Negócios, aquando da "transferência de poder" para o filho Pedro.

A saída da liderança do grupo era o culminar de uma carreira que p levou a ser condecorado, em abrirl de 2017 pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial, tendo o chefe de Estado destacado o seu lado de "responsabilidade social" e o papel como servidor da comunidade.

Nascido a 23 de setembro de 1934, no Porto, Alexandre Soares dos Santos Frequentou o curso de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, que abandonou em 1957, para iniciar a sua carreira profissional, após um convite da multinacional Unilever. Nesta empresa passou por várias delegações e filiais no estrangeiro.

Em 1968, regressou a Portugal para assumir a liderança da Jerónimo Martins, que pelas suas mãos passou de uma empresa de pequena dimensão a um dos maiores grupos empresariais portugueses.

O empresário ampliou os negócios e fez crescer a empresa da família, lançou a marca Pingo Doce, colocou o grupo em Bolsa e expandiu-o internacionalmente, em 1995, para o Brasil e Polónia.

Em 2009, criou a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que gere o portal "Pordata", Base de Dados do Portugal Contemporâneo, e lançou uma coleção de livros de ensaio, a preços reduzidos, sobre temas da atualidade.

O empresário faleceu, esta sexta-feira, em casa, vítima de doença prolongada. Tinha 84 anos.



Com Lusa