Preços dos combustíveis deverão subir na próxima semana

O preço da gasolina deverá aumentar a partir de segunda-feira, a refletir a evolução dos derivados de petróleo e do euro nos mercados internacionais. De acordo com os cálculos do Negócios, o litro de gasolina simples deve aumentar um cêntimo, enquanto o gasóleo pode subir até 0,5 cêntimos.

Na semana passada, os cálculos do Negócios apontavam para descidas na ordem dos 4 cêntimos por litro, na gasolina e no gasóleo, esta segunda-feira – o primeiro dia da greve de motoristas de matérias perigosas – mas os valores praticados em média esta semana nos postos de abastecimento revelam que as descidas foram menos acentuadas e rondaram os 1 e 1,5 cêntimos, segundo os dados que constam no site da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



Saiba mais no Jornal de Negócios.