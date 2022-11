O camarada surpresa: 5 pistas sobre Paulo Raimundo

Benfiquista que não rejeita um arroz de cabidela, e político há 27 anos, Paulo Raimundo vai liderar a reorientação estratégica do PCP. É popular junto dos militantes - mas a sua escolha foi uma surpresa dentro do próprio partido.

Paulo Raimundo, 46 anos, foi a surpresa que a maioria dos membros do comité central tiraram da cartola para suceder a Jerónimo de Sousa. O líder atual, com 75 anos e problemas de saúde, dará lugar ao líder mais novo na história do PCP e o único que não foi candidato em eleições externas. Quem é e o que se pode esperar dele?