Esta avó acabou com o plástico de uma praia por semana Pat Smith tem 70 anos e, num ano, limpou 52 praias em Cornwall, no Reino Unido. Enquanto conseguir tocar nos meus dedos e conseguir apanhar coisas do chão, não vou parar, garantiu.

Descobriram plástico dos anos 60 no mar O objetivo era recolher informação sobre o plâncton em mar aberto, mas acabou por servir para outra função. Este instrumento chamado CPR, ou melhor, Continuous Plankton Recorder, (uma espécie de gravador contínuo de plâncton), viaja pelos oceanos desde 1931.

A DECO explica em comunicado que vai pedir a esses produtores ou retalhistas que sejam apresentadas soluções de redução ou alternativas às embalagens de plástico.Além do endereço de e-mail, a partir da manhã desta quarta-feira também vão estar disponíveis em todas as redes sociais páginas para receber as mensagens dos consumidores, com a DECO a incentivar a utilização do "hashtag" #plasticoamais e a partilha de fotografias de produtos desnecessariamente envolvidos em plástico."Sem prejuízo dos esforços dos decisores políticos e da estratégia europeia para a redução da poluição causada pelo plástico, consideramos que não há tempo a perder", diz também a DECO no comunicado.Fonte da associação disse à Lusa que também vão ser pedidas reuniões com as empresas responsáveis pela colocação dos produtos e defendeu que quanto mais fotografias forem enviadas mais "força" a DECO tem para protestar.A DECO diz que já partilhou as preocupações e a ação com o Ministério do Ambiente e da Transição Energética e com a Secretaria de Estado da Defesa do Consumidor, e acrescenta que um pequeno gesto de um consumidor pode contribuir para que uma empresa mude o comportamento.