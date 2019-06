O PSD pediu esta quarta-feira o adiamento das votações sobre a carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, que poderiam formar uma nova coligação negativa no parlamento, uma vez que os social-democratas têm propostas idênticas à da esquerda. O deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, promete retomar o tema ainda nesta legislatura, mas a esquerda considera que o objetivo é atirar o diploma "para as calendas".

O PSD justificou a decisão com a existência de um projeto de decreto-lei de execução orçamental que diz que as revisões de salários e carreiras devem ser precedidas de um estudo, mas a justificação não convenceu os outros deputados.