"Estas decisões inserem-se num conjunto de alterações na resposta aeroportuária que em articulação com o Ministério das Infraestruturas e Habitação e em diálogo com o concessionário, com a ANA , temos vindo a fazer nos aeroportos", disse.De acordo com o ministro, foi já aprovada a criação de 49 postos de controlo eletrónico que serão instalados nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal."Estão a ser introduzidas alterações nas condições de acesso de passageiros que vão melhorar as condições de resposta", indicou.No fim de semana, o Sindicato de Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF exigiu ao Governo que pusesse a gestora dos aeroportos "ANA na ordem" para que os inspetores tenham "condições aceitáveis" de trabalho.O sindicato acusa a Vinci Airports, que detém a ANA Aeroportos, de não atribuir aos inspetores do SEF no aeroporto Humberto Delgado "salas condignas para as suas refeições, restringindo-lhes as áreas comuns, mantendo as mesmas salas de entrevistas e as mesmas instalações sanitárias do tempo em que o trânsito aeroportuário era um terço do atual".O sindicato refere que há 10 anos havia 120 inspetores no aeroporto de Lisboa e que "agora são 280".Hoje, o ministro da Administração Interna (MAI) esclareceu que o Governo já apresentou "ao concessionário um conjunto de indicações na estrutura do aeroporto".Eduardo Cabrita adiantou que vai ter na próxima semana uma reunião com a ANA para abordar as questões das condições físicas."Já estão a ser consideradas novas condições para o SEF e para a PSP na preparação do alargamento do aeroporto de Lisboa", sublinhou."Mais trabalhadores significam mais condições. Já tínhamos dito à ANA que é fundamental separar os voos da zona de origem. Que é necessário melhorar as condições de trânsito e criar condições para a instalação de mais máquinas de controlo", disse.O reforço com os estagiários no aeroporto, segundo Eduardo Cabrita, antecipa a resposta ao crescimento de tráfego no aeroporto."O número de passageiros não Schengen duplicou entre 2013 e 2019. A resposta que o SEF dá é mais do que duplicar a sua resposta em meios humanos no aeroporto de Lisboa e é propor à concessionária na estrutura do aeroporto diferenciando as zonas de atendimento de passageiros por origens dos voos criando zonas de circulação mais rápida para passageiros em trânsito", disse.De acordo com o ministro este é o maior número de inspetores existente no aeroporto de Lisboa, o dobro dos que existiam em 2014.Também o presidente do Conselho de Administração da ANA, José Luís Arnaut, destacou importância do reforço de inspetores do SEF."Estamos a tentar colmatar as deficiências do aeroporto, dos momentos de espera, a coordenação de meios com o SEF para que nas horas de maior fluxo e que as boxes estejam preenchidas na sua plenitude", disse.Sobre as acusações do Sindicato de Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, José Luís Arnaut disse que foi feito um "investimento nas instalações para os quadros no SEF no valor de um milhão e 300 mil euros para melhorar as condições."Não nos metemos em questões sindicais, nestas guerras entre sindicatos. O nosso diálogo é com a direção nacional do SEF", conclui.