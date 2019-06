Bombeiro gravemente ferido em acidente em Carrazeda de Ansiães

Segundo o comandante, Noel Afonso, o acidente ocorreu ao início da manhã de hoje. O veículo que se encontrava parado a apoiar as operações de combate ao incêndio ter-se-á destravado e atingiu o bombeiro com a traseira.A vítima ficou entre o veículo e uma árvore, apresentando lesões "com alguma gravidade", de acordo com o comandante do CDOS , nomeadamente um traumatismo torácico e suspeita de traumatismo cranioencefálico.O ferido foi encaminhado para o Hospital de Vila Real, onde se encontra internado.O acidente ocorreu no combate ao incêndio florestal que consume mato, desde a tarde de domingo, na zona de Pinhal do Douro, concelho de Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança.O fogo está "em resolução" e o combate concentra um número elevado de meios aéreos devido aos difíceis acessos, como indicou à Lusa o segundo comandante do CDOS, Rómulo Pinto."Tem zonas inacessíveis a meios terrestres", afirmou, explicando que o combate no terreno tem sido feito com a ajuda de duas máquinas de rastos, uma do município de Carrazeda de Ansiães e outras dos bombeiros de Torre de Moncorvo, para abrir acessos.O combate tem sido feito com recurso sobretudo a pessoal apeado, nomeadamente aos sapadores florestais, de acordo ainda com o segundo comandante.Este incêndio concentrava, às 11:15, 77 operacionais, 27 veículos e três meios aéreos, como informava a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil.