É por "existir um comportamento reiterado, paulatino e silencioso de cercear os mais elementares direitos de defesa", que um dos 44 arguidos acusados no caso das agressões na Academia do Sporting, em Alcochete, avançou, esta quarta-feira, com um pedido de afastamento do juiz do processo, Carlos Delca. O incidente de recusa do magistrado judicial foi avançado pelo advogado Miguel Matias, que elencou várias decisões do juiz que, na sua opinião, colocam seriamentem em causa os direitos da defesa.De acordo com o requerimento do incidente, a defesa do arguido Afonso, preso preventivamente, tem queixas do magistrado judicial desde, pelo menos, novembro de 2018, altura em que avançou com um requerimento para o processo, solicitando o reexame da prisão preventiva, solicitando ainda que o jovem de 19 anos fosse ouvido novamente. "Até à presente data, nenhum despacho recaiu sobre o requerido", declarou Miguel Matias, isto mesmo depois da defesa de Afonso ter recordado ao juiz, ainda em novembro do ano passado, a falta de uma decisão."Como se não bastasse, no dia 3 de janeiro, o arguido entregou aos autos requerimento de abertura de instrução", continua a defesa de Afonso, revelando: "Sobre esse requerimento recaiu um despacho de não admissibilidade", ao mesmo tempo que Carlos Delca marcou o início da fase de instrução para o dia 6 de março. A 4 de fevereiro, Miguel Matias recorreu da decisão do juiz, sendo que acabou por ser surpreendido com um despacho de Carlos Delca datado de 11 de fevereiro, no qual admitiu vários recursos, mas nada referiu sobre o interposto pela defesa de Afonso."Ora, como é bom de ver, a instrução iniciar-se-à sem que o arguido tenha visto sequer o seu recurso admitido", isto é, "o efeito pretendido com o recurso" - a admissão do requerimento de instrução - está, segundo Miguel Matias, "irremediavelmente posto em crise", já que o a não admissão do mesmo não foi justificada. Para a defesa de Afonso, a "imparcialidade objectiva" do juiz "está colocada em crise pela demonstração da mais completa omissão de pronuncia, reiterada, sobre requerimentos de relevanteimportância uns, e de absoluta relevância outro (interposição de recurso) que, objectivamente limitam, em violação de lei, as garantias constitucionais de defesa do arguido, tornando inútil a prática de um acto (decisão de recurso) e, assim, impedindo o arguido de se defende".A 15 de novembro do ano passado, exatamente seis meses após o ataque à Academia, a procuradora Cândida Vilar (que será a procuradora do Ministério Público na fase de instrução), do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, deduziu acusação contra 44 arguidos, incluindo o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e 'Mustafá'.Dos 44 arguidos do processo, 38 mantêm-se sujeitos à medida de coação mais gravosa: a prisão preventiva. Os restantes seis arguidos, incluindo o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e o líder da claque 'Juve Leo', encontram-se em liberdade, sendo que estes dois últimos estão obrigados a apresentações diárias às autoridades. A procuradora do MP não recorreu da medida de coação aplicada a Bruno de Carvalho, mas apresentou recurso quanto à de Nuno Mendes, não havendo ainda decisão.O antigo oficial de ligação aos adeptos do clube Bruno Jacinto está entre os arguidos presos preventivamente, sendo acusado da autoria moral do ataque, tal como Bruno de Carvalho e 'Mustafá'. Aos arguidos, que participaram diretamente no ataque, o MP imputa-lhes a coautoria de crimes de terrorismo, 40 crimes de ameaça agravada, 38 crimes de sequestro, dois crimes de dano com violência, um crime de detenção de arma proibida agravado e um de introdução em lugar vedado ao público.Bruno de Carvalho, 'Mustafá' e Bruno Jacinto estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro, um de detenção de arma proibida e crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados. O líder da claque Juventude Leonina está também acusado de um crime de tráfico de droga.Um dos suspeitos do ataque à academia do Sporting foi detido em Angola. Alano Silva, considerado um elemento "muito próximo" de 'Mustafá', terá viajado para Angola logo após a operação da GNR que culminou com a detenção do primeiro grupo de 23 suspeitos.A detenção ocorreu na sequência de um mandado de detenção internacional emitido pelo DIAP de Lisboa, mas como este suspeito tem nacionalidade angolana, é "quase certo" que não seja extraditado para Portugal, ainda que possa vir a ser julgado em Angola pelo ataque à Academia.