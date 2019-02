Francisco Lacerda: “Os CTT não mentem”

Em resposta às acusações da Anacom sobre os CTT prestarem informação enganosa, Francisco de Lacerda sublinhou que a empresa segue "as normas europeias" no que toca à contabilização das reclamações. E, por isso,"não prestam informação enganosa, nem mentem às populações nem às autoridades", garantiu o presidente executivo da empresa durante a apresentação de resultados de 2018 que está a decorrer na sede dos CTT.

Francisco Lacerda reiterou, assim, a informação prestada pela empresa relativa ao número de queixas e que contraria os dados divulgados pelo regulador.

Durante o encontro com jornalistas, o gestor sublinhou anda que "os CTT não estão a abandonar as populações, antes pelo contrário", acrescentou, referindo-se às queixas sobre o fecho de lojas.

No que toca aos resultados em concreto, Francisco de Lacerda sublinhou que no ano passado as receitas totais subiram 1,4%. E "felizmente as encomendas estão a subir. Em Portugal é uma explosão mais limitada face a outros países. Mas entre 2016 a 2018 registámos um crescimento de 40% na área de negócio de encomendas".

O CEO dos CTT considerou ainda que os CTT "têm sido dos principais impulsionares do e-commerce em Portugal". E em breve vão reforçar esta aposta com o lançamento da plataforma Doot, em parceria com a Sonae. "Estamos a chegar ao mercado por estes dias", revelou, sem detalhar o "timing".

O gestor lembrou ainda que têm seguido "uma estratégia de diversificação. Estamos no correio e temos muita honra em ser o prestador do serviço universal. Mas temos de diversificar as ofertas e os pilares de crescimento são as encomendas e o banco. E fazer uma coisa não é abandonar outra. Queremos ser fortes nas três".