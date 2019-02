O antigo presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Carlos Pinto, foi esta quarta-feira suspenso do Partido Aliança, onde ocupava funções de vice-presidente de Pedro Santana Lopes. O anúncio do partido, avançado pelo Observador, ocorre depois de neste sábado Carlos Pinto ter sido acusado de peculato, prevaricação e participação económica pelo Ministério Público.

Através de comunicado, o Aliança refere que o vice-presidente do partido "colocou à disposição as funções que exerce". "A Comissão Executiva, reunida esta tarde, entendeu que a solução mais adequada é a suspensão das referidas funções até ao cabal esclarecimento da situação pelas entidades competentes", refere o Aliança de Santana Lopes.

Em causa está a alegada construção ilegal da casa de família, em 2007, e o pagamento de pareceres jurídicos com dinheiro da autarquia em benefício próprio. Carlos Pinto, que foi presidente do município da Covilhã entre 1989 e 1993 e, depois, ininterruptamente desde 1997 até ao ano de 2013, chegou também a ser deputado na Assembleia da República entre 1985 e 1997 pelo Partido Social Democrata.

O caso, avançado pela SIC, refere que a casa de família de Carlos Pinto, situada junto ao Data Center da Covilhã, desrespeita o plano diretor municipal e está numa parcela de terreno inferior aos cinco mil metros quadrados requeridos por lei. O antigo presidente da Câmara Municipal da Covilhã terá depois necessitado de pareceres jurídicos de especialistas de maneira a obter uma avaliação externa do terreno de uso predominantemente agrícola. E, para isso, a SIC indica que Carlos terá utilizado cerca de 50 mil euros da autarquia.

O Departamento de Investigação Penal de Coimbra acusa Carlos Pinto e também o Diretor do Departamento de Urbanismo, Jorge Galhardo - ainda em representação no cargo. De acordo com o acórdão de acusação, o autarca terá alegadamente utilizado o anterior proprietário do terreno, agora falecido, como testa-de-ferro para proceder ao licenciamento da construção.

Um ano depois, em 2008, o autarca pediu a alteração da titularidade da licença. O canal televisivo refere ainda que a casa necessitava ainda de uma autorização especial emitida pela ANA Aeroportos por estar próxima do Aeródromo da Covilhã, tendo esta sido pedida apenas depois da autorização de construção da casa ter sido aprovada.

Em julho de 2017, o antigo presidente da Câmara Municipal da Covilhã foi condenado a três anos de pena suspensa também pelo crime de prevaricação. Em causa esteve a legalização de Carlos Pinto a 63 moradias unifamiliares construídas em área protegida pela concessionária da Serra da Estrela, a Turistrela, entre 2000 e 2005. Se for confirmada uma nova condenação com base no mesmo crime, Carlos Pinto arrisca ser sentenciado a cumprir prisão efetiva.