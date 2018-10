Luís Grilo foi encontrado morto na berma de uma estrada. Terá sido a mulher do triatleta, Rosa Grilo, a cometer o crime em conjunto com um homem com quem manteria uma relação extraconjugal. O filho de Luís e Rosa, de 12 anos, perdeu o pai e poderá ficar sem a mãe. Como se ajuda uma criança nesta situação?

"Este rapaz precisa de uma ajuda muito forte, de uma grande disponibilidade, que ajude a desconstruir aquilo por que passou", disse à SÁBADO o especialista em psicologia criminal Carlos Poiares, explicando que a criança terá que superar "dois lutos", duas perdas. "Por um lado a perda do pai, uma perda que se prolongou no tempo e que se vai reforçar por uma segunda perda num espaço muito curto de tempo - a da mãe. Além disso, verificando que a mãe de um momento para o outro deixou de estar em casa, está numa prisão e está também nos meios de comunicação social, é falada constantemente", ressalvou o psicólogo, garantindo que por a criança ter acesso a essa informação, "como é inevitável", isso lhe provocará "um sofrimento acrescido".

Considerando que com a perda do pai "já será necessário que haja uma intervenção psicológica acentuada", Carlos Poiares salientou que a eventualidade de essa perda ter sido provocada pelo outro – neste caso, pela mãe – obriga a uma intervenção ainda maior. "Esta situação precisa não só que haja apoio psicológico para ele [filho] como também para os avós, com quem ele irá privar mais agora, com os avós paternos ou maternos que estão também numa situação de perda, de perda incompreensível, quer dum lado quer do outro", explicou.

Por outro lado, o papel da escola é fulcral neste tipo de situações. "Sabemos que os miúdos por vezes podem ser cruéis com outros miúdos", disse o especialista. Assim, "era bom que na escola existisse quem pudesse desconstruir esta situação junto dos colegas, para se prevenir aqui eventuais situações de bullying que esperamos que não aconteçam. É necessário haver prevenção".

"Também os professores, que não têm necessariamente - nem são obrigados a ter - formação psicológica, deveriam ser ajudados a perceber como melhor podem gerir esta situação", continuou o professor.

Relativamente a um eventual tempo de espera para regressar à rotina, Carlos Poiares defendeu que "por vezes a rotina faz bem". "Cada caso é um caso e depende muito daquilo que for a avaliação que os psicólogos fizerem deste miúdo. Mas por vezes é bom manter a rotina, e um corte prolongado no tempo pode tornar mais difícil esse regresso", afirmou.

Sobre o futuro da criança, ressalvando que "cada caso é um caso", o especialista garante: "Haverá um trabalho a desenvolver durante os próximos meses, e até anos. Futuramente, a vida deste miúdo vai necessitar de apoio e de grande intervenção psicológica ao longo dos próximos anos, de forma que um dia possa superar este problema, vivendo com ele", concluiu Carlos Poiares.



Rosa Grilo e António Joaquim, oficial de Justiça, são os principais suspeitos de matar Luís Grilo. Ambos aguardam julgamento em prisão preventiva, acusados dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e posse de arma ilegal.