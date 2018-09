O Tribunal de Vila Franca de Xira decretou hoje que Rosa Grilo, mulher do triatleta Luís Grilo , e que o seu alegado cúmplice e amante ficarão em prisão preventiva . Ambos são suspeitos do homicídio do homem de 50 anos desaparecido no dia 16 de Julho - e que foi morto um dia antes. Numa entrevista dada depois de o corpo ter sido encontrado, Rosa Grilo negou estar envolvida na morte do marido e alegou ter saudades. "Não tenho nada a ver com isso. O Luís faz-me muita falta, faz parte da minha vida desde sempre. (...) Difícil é imaginar a minha vida sem ele."As autoridades acreditam que a 15 de Julho, Rosa Grilo e o alegado amante e cúmplice, António Joaquim, terão assassinado Luís Grilo com um tiro na cabeça , enquanto este dormia. Na vivenda de dois andares da família Grilo, não se encontrava o filho de 12 anos - tinha ido passar a noite com a avó. De seguida, os suspeitos levaram o corpo rumo a Santo António de Alcôrrego, em Avis, a 134 quilómetros de Cachoeiras, onde Grilo vivia com a família Este seria encontrado a 26 de Agosto numa estrada de terra batida por um homem que por ali passou. Luís Grilo estava despido e com um saco do lixo preto na cabeça. Junto ao corpo, estava um tapete preto.