Adiado encontro do líder do PS com Presidente venezuelana

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A audiência entre o secretário-geral do PS e a Presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, foi adiada por um imprevisto de última hora, estando pendente de confirmação de nova data e hora, disse este domingo à Lusa José Luís Carneiro.



José Luís Carneiro, secretário-geral do PS DR

"Fomos informados de que a Presidente teve que se deslocar com urgência a La Guaira. Hoje teremos um encontro com a comunidade em Los Teques e está prevista a reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Yván Gil, disse Carneiro.

A audiência com Delcy Rodríguez não constava do programa da visita do líder do PS a Caracas, tendo sido marcada pela própria no sábado e depois adiada.

Entretanto, o encontro previsto com o ministro Yván Gil, também inicialmente previsto para sábado, foi reagendado para a tarde de hoje, após a chegada ao país do governante venezuelano, que estava fora de Caracas.

José Luís Carneiro tem abordado duas questões com os responsáveis venezuelanos: "Pedir a libertação dos detidos políticos luso-venezuelanos e chamar a atenção para a necessidade de as autoridades da Venezuela assegurarem a segurança e a tranquilidade da comunidade portuguesa e luso-venezuelana que continua no país", disse no sábado fonte oficial do PS à Lusa.

O líder do PS pretende ainda "manifestar a disponibilidade para promover a cooperação interparlamentar, tendo em vista uma transição política pacífica e capaz de dar um futuro de estabilidade à Venezuela".

O secretário-geral do PS chegou na noite de quinta-feira a Caracas para uma visita de quatro dias à Venezuela, onde manterá contactos a vários níveis com as autoridades locais e com portugueses dos estados de Miranda, Arágua, Carabobo e La Guaira.

O líder socialista é acompanhado nesta deslocação pelo presidente do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, e pelo responsável pelo departamento das Comunidades Portuguesas do PS, Paulo Pisco.

Também o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, anunciou na quarta-feira que visita a Venezuela entre 31 de março e 02 de abril, onde terá reuniões com autoridades locais e encontros com a comunidade portuguesa.

Após a captura de Nicolás Maduro e da sua mulher, Cilia Flores, durante uma operação militar em 03 de janeiro, os Estados Unidos e a Venezuela estabeleceram no início do mês um acordo para "restaurar as relações diplomáticas e consulares".

Posteriormente, em 10 de março, o Departamento de Estado notificou o tribunal de Nova Iorque responsável pelo processo contra Maduro de que tinha reconhecido formalmente Delcy Rodríguez como chefe de Estado da Venezuela.

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