“Quem não olha olhos nos olhos está a mentir!” MITO ou REALIDADE?

Quanto maior a ligação emocional, maior tende a ser o contacto visual, por isso é que pessoas apaixonadas se olham durante mais tempo, seguidas por familiares, amigos e, por fim, os conhecidos.

O que dizem os seus olhos?

O contato visual é uma das ferramentas mais poderosas e ao mesmo tempo mais mal compreendidas na comunicação humana. Em poucos segundos, os olhos são capazes de construir confiança ou destruí-la completamente.

Se parar um momento para refletir, provavelmente já fez julgamentos automáticos como, “quem não olha olhos nos olhos está a mentir” ou “um olhar demasiado intenso parece ameaçador”. Estes pensamentos não são inocentes. São crenças profundamente enraizadas que influenciam a forma como avaliamos os outros e como somos avaliados. Quem não olhas olhos nos olhos está a mentir, isto é mentira!

A verdade é que fazemos julgamentos rápidos com base no olhar e no contacto visual, que mal calibrado pode prejudicar significativamente a sua imagem, tanto no contexto profissional como pessoal. Durante anos, fomos ensinados a acreditar em mitos que evitar o olhar significa mentira ou que olhar fixamente demonstra confiança e liderança. Mas a realidade não é esta!

Um contato visual fraco. Indica insegurança ou timidez, mas também pode refletir traços de personalidade ou até condições clínicas e não necessariamente desonestidade. Curiosamente, quem mente muitas vezes conhece este mito e, por isso, exagera no contato visual para parecer mais credível. Paradoxalmente, um olhar intenso e constante pode ser mais suspeito e intimidador do que um olhar moderado.

O contacto visual constante, durante 100% do tempo, não transmite liderança transmite tensão, pode ser interpretado como tentativa de controlo, imposição ou até ameaça. Muitas vezes, este tipo de olhar surge em contextos de hierarquia ou quando alguém quer afirmar poder sobre o outro. Ainda assim, existem exceções importantes, durante o aperto de mão e no momento de entrada num espaço, o contato visual total pode ajudar a criar uma primeira impressão forte e confiante.

Uma técnica simples para melhorar o impacto inicial ou o constrangimento é observar a cor dos olhos da outra pessoa, este pequeno detalhe obriga-o a estabelecer contacto visual de forma natural, transmitindo credibilidade desde o primeiro momento.

Os olhos comunicam constantemente. Revelam emoções, intenções e o nível de ligação entre as pessoas. Quanto maior a ligação emocional, maior tende a ser o contacto visual, por isso é que pessoas apaixonadas se olham durante mais tempo, seguidas por familiares, amigos e, por fim, os conhecidos.

Muitas pessoas têm dificuldade em olhar nos olhos, seja por timidez ou receio de parecerem intimidantes, no entanto, evitar o olhar pode levá-las a ser percecionadas como inseguras, desonestas ou até arrogantes. É essencial desenvolver um contato visual equilibrado. A regra geral é, mantenha contato visual entre 40% a 60% do tempo enquanto fala, e cerca de 70% enquanto ouve. As pessoas líderes tendem a olhar mais quando falam do que quando ouvem, reforçando assim sua autoridade e confiança. Se quer aumentar a sua presença, comece por fazer mais contacto visual enquanto fala.

Um bom contacto visual deve rondar entre os 50 a 70% do tempo, com uma proporção aproximada de sete segundos de olhar direto para um segundo de desvio e este desvio deve ser feito para cima ou para o lado, nunca para baixo, pois pode transmitir submissão ou falta de segurança.

Importa também perceber que olhar demasiado tempo pode ser interpretado como ameaça. Um olhar fixo é frequentemente associado a comportamentos de ataque ou controlo e isso ativa instintos primitivos de defesa. Por outro lado, olhares dispersos, constantemente a varrer o ambiente, revelam insegurança e comportamento típico de quem procura ameaças. O equilíbrio é a chave.

Se alguém mantém contacto visual prolongado (mais de sete segundos) sem interação direta, pode ser um sinal de alerta, seja por tensão emocional, desafio ou até questões de saúde mental.

A forma como olha influencia diretamente a forma como é percecionado. Um contacto visual pobre pode fazer com que seja visto como menos competente, menos líder e com fracas habilidades sociais, mesmo que isto não corresponda à realidade. Muitas vezes, este comportamento está ligado a baixa autoestima, timidez ou experiências passadas negativas, incluindo contextos de abuso.

Se sente dificuldade em olhar nos olhos, comece de forma progressiva. Use a tecnica da cor dos olhos da pessoa, alterne o, olhar entre o olho esquerdo e direito enquanto ouve, e vá aumentando gradualmente o tempo de contato. Depois, treine manter o olhar enquanto fala, é aí que a perceção de poder e confiança aumenta significativamente.

Outro elemento crítico é o piscar de olhos. Quanto menor a frequência, maior o foco e o interesse. Em contextos como o cinema, piscamos menos, em ambientes pouco estimulantes, piscamos mais. Esta variável pode ser usada como indicador em negociações, apresentações ou conversas, mais piscadelas podem indicar desconforto ou desinteresse, menos piscadelas revelam atenção e envolvimento.

Num contexto de segurança, alterações no olhar, como olhos arregalados, aumento da zona branca visível ou redução do piscar, podem indicar stress ou pré-agressividade. Estes sinais, combinados com outros comportamentos, ajudam a prever possíveis conflitos.

Por fim, pequenos detalhes como revirar os olhos revelam desprezo ou sentimento de superioridade. É um gesto silencioso, mas altamente revelador.

O contacto visual não é apenas olhar. É interpretar. É ajustar. É comunicar sem palavras.

E quando bem utilizado pode torna-se uma das ferramentas mais poderosas de influência humana.