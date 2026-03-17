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Portugal

Coreógrafo reclama €395 mil à câmara de Setúbal

Marco Alves
Marco Alves 07:00

André Mesquita alega usurpação de direitos de autor de uma peça encomendada pela câmara de Maria das Dores Meira. Fez queixa e foi aberto inquérito

O caso começou em 2015, quando a câmara de Setúbal era presidida por Maria das Dores Meira, tal como hoje - na altura eleita pela CDU, agora independente com apoio do PSD. Houve uma reunião entre o vereador da Cultura e Desporto, Pedro Pina, e André Mesquita, premiado coreógrafo com carreira nacional e internacional. “Apresentei o meu trabalho como artista ligado à área da Dança e Coreografia, nascido e residente em Setúbal”, diz à SÁBADO. Da reunião, nada terá saído de concreto.

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