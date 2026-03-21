José Luís Carneiro vai ser recebido este sábado pela Presidente da Venezuela

O secretário-geral do PS tenciona abordar a libertação dos detidos políticos luso venezuelanos e a situação da comunidade portuguesa.
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, vai ser este sábado recebido em audiência pela Presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, com quem tenciona abordar a libertação dos detidos políticos luso venezuelanos e a situação da comunidade portuguesa.
José Luís Carneiro, líder do PSDR
Segundo fonte oficial do PS, o encontro em Caracas, que não constava da agenda inicial da deslocação do líder do PS, está marcado para as 16:00 locais (20:00 em Lisboa).
De acordo com a mesma fonte, José Luís Carneiro irá abordar duas questões com a presidente venezuelana: "Pedir a libertação dos detidos políticos luso venezuelanos e chamar a atenção para a necessidade das autoridades da Venezuela assegurarem a segurança e a tranquilidade da comunidade portuguesa e luso venezuelana que continua no país".
O líder do PS pretende ainda "manifestar a disponibilidade para promover a cooperação interparlamentar, tendo em vista uma transição política pacífica e capaz de dar um futuro de estabilidade à Venezuela".
O secretário-geral do PS chegou na noite de quinta-feira a Caracas para uma visita de quatro dias à Venezuela, onde manterá contactos a vários níveis com as autoridades locais e com portugueses dos Estados de Miranda, Arágua, Carabobo e La Guaira.
O líder socialista é acompanhado nesta deslocação pelo presidente do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, e pelo responsável pelo departamento das Comunidades Portuguesas do PS, Paulo Pisco.
Também o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, anunciou na quarta-feira que visita a Venezuela entre 31 de março e 02 de abril, onde terá reuniões com autoridades locais e encontros com a comunidade portuguesa.
Após a captura de Nicolás Maduro e da sua mulher, Cilia Flores, durante uma operação militar em 03 de janeiro, os Estados Unidos e a Venezuela estabeleceram no início do mês um acordo para "restaurar as relações diplomáticas e consulares".
Posteriormente, em 10 de março, o Departamento de Estado notificou o tribunal de Nova Iorque responsável pelo processo contra Maduro de que tinha reconhecido formalmente Delcy Rodríguez como chefe de Estado da Venezuela.
José Luís Carneiro vai ser recebido este sábado pela Presidente da Venezuela