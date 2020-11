Nora de Ricardo Salgado nomeada para embaixada no Canadá

Rita Sousa Tavares, filha do comentador Miguel Sousa Tavares e nora do ex-banqueiro Ricardo Salgado, foi nomeada para adida cultural da embaixada portuguesa no Canadá. A empresária mudou-se para a América do Norte, em 2016, com o marido, Ricardo Bastos Salgado, e os três filhos.A nomeação, como avança o CM , está a gerar polémica nas redes sociais. Paulo Morais escreveu que quem convida "alguém do clã Salgado" para representar Portugal desconhece "o sentido das palavras 'vergonha' e 'pudor'". Já a empresária garantiu que a sua nomeação seguiu "absolutamente todos os passos previstos na lei".