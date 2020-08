A libertação do "hacker" Rui Pinto provocou uma divisão no interior do Ministério Público. Isto mesmo sobressai do despacho da juíza Margarida Alves que, esta sexta-feira, colocou um ponto final da prisão domiciliária a que Rui Pinto estava sujeito: por um lado, o diretor do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, Albano Pinto, enviou para o processo um ofício dando conta da "total e espontânea colaboração" de Rui Pinto até para novas investigações, dando um sinal de concordar com a sua libertação; por outro, a procuradora de julgamento, Marta Viegas, defendeu que o arguido deveria manter-se em prisão domiciliária na Polícia Judiciária, sem acesso à Internet.O ofício de Albano Pinto foi, aliás, o mote para a defesa do "hacker" insistir com o tribunal na sua libertação. É que, segundo o despacho, já revelado pela SÁBADO , depois de Albano Pinto ter feito chegar ao processo a informação de que o arguido tem "demonstrado uma disponibilidade total e espontânea para o apuramento da verdade, respondendo, cabalmente, a todas as questões que lhe são colocadas", o advogado Francisco Teixeira da Mota avançou, quase de imediato, com um requerimento "a pugnar pela revogação da medida de obrigação de permanência na habitação e a sua substituição pela medida de coacção de termo de identidadee residência cumulada com a sua obrigação de apresentação periódica às autoridades".Porém, ao arrepio do seu colega do DCIAP, a procuradora de julgamento opôs-se a essa libertação e defendeu a manutenção de Rui Pinto em prisão domiciliária. Para a procuradora, os elementos de facto e de direito que levaram à manutenção do pirata informático em prisão domiciliária não só não se alteraram, como a "colaboração do arguido" e os ofícios do diretor da PJ e do DCIAP já tinham servido para revogar a medida de prisão preventiva.

Para a magistrada, "as medidas propostas pelo arguido, neste momento, não acautelam de forma eficaz os perigos de continuação da atividade criminosa e de fuga, que se visou acautelar com as medidas de coação ora aplicadas". Mais: "levantado o encerramento das fronteiras e o reatamento progressivo das ligações aéreas a que se vai assistindo, agrava-se o perigo de fuga, não sendo suficiente a medida de coação proposta de apresentações junto ao posto policial da área da sua residência para acautelar o aludido perigo de fuga. (…) Note-se que o arguido tinha residência e foi detido no estrangeiro." A procuradora continua: "Ademais, tendo em conta o modus operandi do arguido, entendemos que caso lhe seja permitido acesso à internet o mesmo poderá continuar a atividade criminosa, o que constitui um perigo que a proibição de acesso à internet visou acautelar e que não se mostra de forma alguma assegurada pelas medidas ora propostas".

A juíza Margarida Alves discordou totalmente do MP. Analisando quer o pedido da defesa de Rui Pinto quer a informação prestada pelo diretor do DCIAP decidiu libertar o pirata informático. "Entendemos que a contínua e consistente colaboração do arguido com a Polícia Judiciária, tanto no âmbito dos presentes autos como mais recentemente no âmbito de outras investigações, demonstram a assunção de um sentido crítico relativamente aos factos pelos quais se encontra pronunciado que faz diminuir consideravelmente, em nosso entender, as exigências cautelares que nos presentes autos se vinham impondo", escreveu Margarida Alves no despacho. "Na verdade", continua, "entendemos que o comportamento demonstrado nos últimos meses pelo arguido Rui Pinto evidencia não existir qualquer uma das circunstâncias a que alude o artigo 204º do CCP (perigo de fuga, perigo para a conservação ou veracidade da prova, perigo de continuação da atividade criminosa ou perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas), cuja existência esteve na base da aplicação ao mesmo das medidas de coação privativas da liberdade a que esteve sujeito até ao momento".

Assim, decidiu libertar Rui Pinto que terá de prestar apenas Termo de Identidade e Residência – que poderá ser a morada do escritório do seu advogado – e terá de se apresentar semanalmente no posto policial da sua área de residência.

Já em abril, a disponibilidade de Rui Pinto em colaborar com as autoridades portuguesas - algo que não tinha acontecido anteriormente - tinha levado à decisão da juíza de instrução Cláuda Pina de pôr fim à prisão preventiva e colocar o pirata enformático em prisão domiciliária, num apartamento anexo à Polícia Judiciária. Desde essa data que o





Rui Pinto está em prisão preventiva desde 22 de março de 2019, data em que foi extraditado da Hungria, onde vivia há vários anos e onde foi detido em janeiro do ano passado. A 4 de setembro começará a ser julgado por 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo aos sistemas informáticos do Sporting, do fundo de investimentos Doyen, da sociedade de advogados PLMJ, da Federação Portuguesa de Futebol, da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Plataforma Score e posterior divulgação de dezenas de documentos confidenciais destas entidades. Responderá ainda pelos crimes de sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.



A sua identidade foi conhecida depois de a pode receber a família diariamente. Continuou no entanto impedido de aceder à internet e de ter aparelhos que o permitam.Rui Pinto está em prisão preventiva desde 22 de março de 2019, data em que foi extraditado da Hungria, onde vivia há vários anos e onde foi detido em janeiro do ano passado. A 4 de setembro começará a ser julgado por 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo aos sistemas informáticos do Sporting, do fundo de investimentos Doyen, da sociedade de advogados PLMJ, da Federação Portuguesa de Futebol, da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Plataforma Score e posterior divulgação de dezenas de documentos confidenciais destas entidades. Responderá ainda pelos crimes de sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.A sua identidade foi conhecida depois de a SÁBADO revelar, em setembro de 2018, que era ele o principal suspeito de estar por detrás do roubo dos emails do Benfica e da plataforma Football Leaks.

Siga a Sábado nas redes sociais

hacker