Toda a história da nomeação da nora de Ricardo Salgado para a embaixada no Canadá

Rita Sousa Tavares está no Canadá há quatro anos e é, desde março deste ano, a adida cultural na embaixada de Portugal no Canadá em regime de part-time, a convite do embaixador, João da Câmara. Depois de críticas à sua nomeação, a filha do comentador Miguel Sousa Tavares e nora de Ricardo Salgado diz à SÁBADO que esta seguiu "absolutamente todos os passos previstos na lei" e que existem mais adidos sem exclusividade. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma a nomeação.

Nas redes sociais, o antigo candidato à Presidência da República e atual presidente da associação Frente Cívica, Paulo de Morais, afirmou que quem convida "alguém do clã Salgado" para representar Portugal desconhece "o sentido das palavras 'vergonha' e 'pudor’".

"A que se deve este convite? Como é possível o Estado português convidar alguém do 'clã Salgado' para nos representar diplomática e culturalmente?", pergunta o ativista pela transparência, que acrescenta que Rita Sousa Tavares "chegou pela calada da pandemia".

No seu perfil, Rita Sousa Tavares descreveu a publicação como "absolutamente falsa e incendiária" e considerou as críticas de Paulo de Morais como uma "caça às bruxas" devido à sua ligação familiar com Ricardo Salgado, dizendo desconhecer o seu currículo. Na mesma publicação, revela que trará o assunto "às devidas instâncias".

À SÁBADO, Rita Sousa Tavares aponta que o seu currículo prova que não é "nenhuma incompetente" e que tem "algumas qualificações para este cargo", indicando que a nomeação de adidos "não necessita de carreira diplomática e parte de embaixadores locais", através de redes de contactos.

Diz ainda que já apresentou queixa contra Paulo de Morais, a quem chama de "difamador", e que desde a divulgação da notícia da nomeação já recebeu telefonemas de artistas e curadores portugueses para colaborações.

Em resposta à SÁBADO, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma que Rita Tavares foi contratada no início de 2020 como "ponto focal do Programa de ação cultural externa no Canadá" através de um "contrato de prestação de serviços", com o mesmo valor de outros adidos sem exclusividade.

A mesma é suportada por uma das 65 bolsas anuais Fernão Mendes Pinto, para a qual apresentou candidatura ao concurso aberto pelo Instituto Camões. As bolsas destinam-se justamente ao apoio de "atividades de difusão internacional da cultura e da língua" portuguesa.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros aponta ainda à SÁBADO que a dimensão da comunidade portuguesa no Canadá justifica um cargo que possa "contribuir para a difusão da língua e cultura portuguesas", sendo que Rita Sousa Tavares cumpre as condições "pelo seu currículo e perfil".

No entanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não revelou se está em curso ou não um concurso público para o cargo a título permanente. Rita Tavares indicou não saber da existência ou disponibilidade de qualquer concurso público.

Em resposta à SÁBADO, a embaixada de Portugal em Otava remeteu esclarecimentos para o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, que não tem qualquer informação disponível sobre concursos para o preenchimento de vagas de cargos diplomáticos no Canadá. O Consulado Geral de Portugal em Toronto não respondeu às questões da SÁBADO a tempo útil.

A mudança para o Canadá e o convite para a Embaixada

A mudança para o Canadá aconteceu em 2016, quando o seu marido e filho de Ricardo Salgado, Ricardo Bastos Salgado, mudou-se para Toronto para se distanciar das polémicas do caso BES, integrando o projeto industrial do Grupo Violas SGPS - que detém a Unicer, os casinos e hotéis Solverde e a têxtil Cotesi. Rita Sousa Tavares e os três filhos voaram para o Canadá no dia 25 de Junho de 2016, depois de irem a casa de Ricardo Salgado, que fazia anos nesse dia.

Produtora cultural há seis anos, Rita Sousa Tavares é co-fundadora da Café Pessoa e tem vasta experiência no ramo cultural, tendo sido contratada pela espanhola Ifemo, que organiza duas das maiores feiras internacionais de arte contemporânea da Europa, a ArcoMadrid e ArcoLisboa.

À SÁBADO, Rita Sousa Tavares revela que o convite para adida cultural da Embaixada de Portugal no Canadá surgiu após convite do embaixador, João da Câmara, há cerca de um ano, durante a feira internacional de arte moderna e contemporânea de Toronto - a ART Toronto, onde Rita era parte do comité organizador de uma edição inteiramente dedicada a Portugal, que decorreu entre os dias 25 e 27 de outubro.

João da Câmara conheceu Rita Sousa Tavares no âmbito da feira, onde realizava um trabalho de articulação de relações relações institucionais entre a ART Toronto com o Governo português e disse-lhe: "Nós estamos muito descartados aqui no Canadá, a comunidade é imensa, há imensas oportunidades e eu precisava muito de contar com alguém que me desse apoio do ponto de vista cultural, a dinamizando a cultura e trazendo alguns artistas portugueses como fez agora".

A produtora cultural conta à SÁBADO que o processo "seguiu os trâmites normais", com o processo a demorar vários meses e que a solução encontrada para si é "igual à de outros adidos" na embaixada que não está a tempo inteiro e em regime de exclusividade, existindo pelo menos "mais um ou dois" nas mesmas condições.

Rita Sousa Tavares lembra também que "não se chama Salgado" e que nunca fez qualquer trabalho para o Grupo Espírito Santo, indicando que "nunca beneficiou do nome quando estava na mó de cima", não podendo agora "ser prejudicada quando está na mó de baixo", referindo que o assunto "inspira à perseguição dos Távora".

No seu perfil profissional de LinkedIn, Rita Sousa Tavares inclui a sua experiência como adida cultural na embaixada de Portugal no Canadá, iniciada em março, mas não faz qualquer referência de que este cargo é em regime de part-time.

Formada em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada, Rita Sousa Tavares começou a trabalhar na TVI em 2000, primeiro no departamento de agenda, investigação e planeamento da estação televisiva e mais tarde como jornalista em part-time, até 2005. Desde então trabalha no ramo da comunicação e da produção cultural.