Açores em ebulição: Vem aí mais uma crise?

Há uma tempestade perfeita a formar-se sobre o arquipélago dos Açores. A borrasca começou com suspeitas sobre a forma como estavam a ser selecionados os projetos para as empresas através do PRR. Mas o mau tempo piorou quando a Iniciativa Liberal veio acusar o Governo de Bolieiro de não respeitar o acordo que ajuda a sustentar o executivo minoritário.



Nuno Barata ameaçou ainda, em declarações à RTP, não aprovar o Orçamento se este "mantiver um endividamento de 295 milhões de euros, o que hipoteca as gerações futuras para injetar na (companhia aérea) SATA mais 133 milhões de euros em aumento de capital, sem que a empresa demonstre que vai reduzir o passivo". Criticou também as alegadas pressões do actual executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM sobre funcionários públicos, e prometeu que rasgaria o acordo com os sociais-democratas se continuarem os "atropelos à democracia". "Não podemos continuar a aguentar uma maioria do governo que não nos dê garantias de resolver os problemas dos açorianos", observou, acusando o executivo de "caça às bruxas."



Estarão a formar-se condições para uma crise política nos Açores? Uma fonte do Governo assegura à SÁBADO que não. E garante que no executivo se vivem "com tranquilidade" estes dias antes da votação do Orçamento, daqui a um mês.