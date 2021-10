Acusado de matar por €80 condenado a 17 anos de prisão

Um madeireiro acusado de matar um homem que lhe devia €80 foi condenado, esta sexta-feira, pelo Tribunal da Comarca de Coimbra a 17 anos de prisão e a pagar indemnizações no montante de 110 mil euros.



Um coletivo de juízes deu como provada a autoria do homicídio qualificado, indicando o acórdão que a prova resulta, essencialmente, do depoimento de uma testemunha, José Carlos, que trabalhava para o arguido, Licínio N. S., e tê-lo-á acompanhado ao local do crime.



A decisão judicial diz, ainda, não haver sido feita prova de que a testemunha tenha tido intervenção no assassinato de Vítor Carvalheiro, a 10 de março de 2017, em Tentúgal (Montemor-o-Velho).