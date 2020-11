A atividade da cozinha do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra está suspensa, temporariamente, devido ao contacto de uma funcionária com um caso de Covid-19 na comunidade.Interpelada pelaa Administração do Centro Regional de Oncologia do Centro indicou que o Serviço de Saúde Ocupacional desencadeou os "procedimentos habituais" e procedeu a rastreio.Por outro lado, foi acionado o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) para garantir, sem constrangimentos, as refeições de doentes e de profissionais de saúde.O número diário de pacientes cuja alimentação é assegurada pela cozinha do IPO de Coimbra ultrapassa os 150.No começo do segundo trimestre deste ano, o Centro Regional de Oncologia do Centro foi forçado pela pandemia do novo coronavírus a adiar cirurgias programadas, quando foram detetados quatro casos em profissionais de saúde.