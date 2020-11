De Vasco Rato ao Chega. Os portugueses ao lado de Trump na guerra dos votos

É uma das grandes polémicas que mais tem agitado os apoiantes de Donald Trump nestas eleições. Um mapa eleitoral que sugere que o candidato democrata Joe Biden recebeu de uma só vez 138.339 votos no Estado do Michigan, correspondendo a 100% dos votos de uma atualização ao resultado das urnas, tornou-se viral. "SOBRE O QUE É QUE É ISTO?", escreveu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, referindo-se ao mapa. O incidente ganhou força entre os apoiantes de Trump, que difundiram o referido gráfico — nem políticos portugueses ou figuras de sociedade civil resistiram à partilha. O problema é que... o que o mapa eleitoral retrata é mentira.





This morning there was a clerical error in the Shiawassee, MI county presidential data,. Once we identified the error, we cleared the erroneous data and updated it with the correct data as provided by officials. We stand by our data as reflected on https://t.co/J7J00UQxN8. — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 4, 2020

De acordo com a imprensa norte-americana, nomeadamente o jornal The New York Times o site de verificação de factos PolitiFact , o que aconteceu no gráfico de Michigan foi uma gralha a integrar os dados recebidos do condado de Shiawassee. "Foi um simples erro de um documento escrito pelos responsáveis pela votação do Estado [de Michigan], e que nós inserimos [no nosso sistema]. O Estado detetou o erro e corrigiu-o, produzindo uma atualização dos votos", explicou Drew McCoy, porta-voz da Decision Desk HQ, a empresa que produziu o gráfico eleitoral. "Mal recebemos a atualização, fizemos a correção. Assim que o fizeram, nós atualizámos a contagem de acordo [com esses dados]. Isto pode acontecer em noites eleitorais e esperamos que outros tabuladores no Michigan se tenham deparado com este erro e corrigido em tempo real, como nós fizemos", acrescentou à PolitiFact.



Na origem do erro está um zero a mais. Ao The New York Times, a responsável pelo condado de Shiawassee, Abigail Bowen, explica que, sem querer, colocou "um extra zero" no número de votos para Joe Biden: ao invés de ser 153.710, deveria ser 15.371. "Tudo o que havia era um extra zero que foi teclado. O erro foi detetado rapidamente", acrescentou, frisando que Shiawassee nem sequer tem tantos residentes. O número foi prontamente corrigido.

Os portugueses da "conspiração"

Muitos sustentam a existência de "fraude", "roubo" ou "ilegalidade" eleitoral com este gráfico. Em Portugal, seja através de publicações em redes sociais ou em intervenções em programas de comentário político, figuras da sociedade civil ou dirigentes do Chega acusaram "irregularidades" nas eleições norte-americanas devido a este falso incidente em Michigan. "Eu não sei se há fraude ou não, os tribunais saberão, eu não sei. Mas que há irregularidades, há. Aliás, é por existirem essas irregularidades que tem havido casos nos vários tribunais estaduais. O que Trump disse não foi que queria parar a contagem dos votos, o que ele disse foi que queria parar a contagem dos votos fraudulentos, que são coisas um bocadinho diferentes. De facto, houve algumas coisas que ocorreram nas últimas 24 horas um pouco estranhas, nomeadamente em Michigan que aparecem dezenas de milhares de votos para Biden e zero votos para Trump. Não é uma coisa muito regular", disse Vasco Rato, antigo presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), em jeito de comentário político à SIC Notícias.



A intervenção de Rato foi amplamente difundida nas redes sociais. Uma das figuras que partilhou a intervenção de Rato é Pedro Frazão, da direção do Chega. Do partido liderado pelo deputado único André Ventura, sem contar com os inúmeros militantes e simpatizantes que partilharam a história, também Manuel Matias (assessor e ex-cabeça de lista do Chega e presidente do Partido Pró-Vida) partilhou no Facebook o gráfico de Michigan e frisou que "assistimos a um ataque à democracia nos Estados Unidos". "E não, não é o Trump que está por detrás disso", lê-se ainda na mesma publicação.



Entretanto, Matt Mackowiak que fez o tweet original, partilhado desde logo pelo atual presidente dos EUA e recandidato ao cargo, Donald Trump, já apagou a publicação.