Acidente fere vários militares em Vendas Novas

Sinistro ocorreu no acesso à A6, junto à fábrica da Parmalat.

Um acidente com um carro militar que transportava mais de duas dezenas de passageiros, provocou vários feridos e está a mobilizar vários meios de socorro para um acesso à A6, em Vendas Novas, Évora, junto à fábrica da Parmalat.



Ao que o Correio da Manhã pôde apurar, os passageiros que seguiam na viatura serão todos alunos da Academia Militar.



No local estão elementos da PSP, dos Bombeiros e do INEM, apoiados por 26 ambulâncias, dois meios aéreos e quatro VMER.