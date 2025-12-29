Abusos sexuais, desvio de dinheiro e assédio: Liga lamenta casos mas garante idoneidade dos bombeiros

Uma funcionária de limpeza apresentou queixa por assédio sexual no quartel dos Bombeiros de Sátão. A denúncia surge um mês depois do escândalo sexual que envolveu a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão.

Uma funcionária de limpeza relatou um alegado caso de assédio sexual dentro de um dos balneários do quartel dos Bombeiros de Sátão, avançou esta sexta-feira o Correio da Manhã. O caso envolve o segundo comandante dos bombeiros e a vítima apresentou uma queixa-crime no posto da PSP de Viseu.



Viola Lopes/picture-alliance/dpa/AP Images

"Não chegou por parte da direção [do quartel] nenhum comentário sobre o assunto", diz à SÁBADO o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes. "Se existiu [uma queixa] compete ao comandante levantar um processo disciplinar, ou de averiguações, para ouvir as partes e determinar uma medida cautelar à direção," acrescenta.

O Correio da Manhã contactou o segundo comandante, Bruno Veiga, que negou a acusação. “Estávamos só os dois e o segundo comandante deu-me uma palmada no rabo”, disse a alegada vítima, que terá sido aconselhada a demitir-se pelo presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sátão.

A denúncia acontece um mês depois de ter sido noticiado o escândalo de abuso sexual que envolveu a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão, no distrito de Castelo Branco. Recorde-se que no seguimento do caso foram detidos 11 elementos suspeitos de crimes violação e coação sexual, dos quais foi vítima um jovem de 19 anos, também ele bombeiro. Depois de terem sido ouvidos pelo juiz de instrução, os 11 bombeiros saíram em liberdade, mas foram proibidos de contactar ou aproximarem-se da vítima.

No início do mês de dezembro, os bombeiros estiveram novamente no centro de uma polémica depois da Polícia Judiciária (PJ) ter detido três elementos dos Bombeiros Voluntários do Beato e da Penha de França, em Lisboa, entre eles o comandante. Em comunicado, a PJ explicou que as suspeitas estão relacionadas com o desvio de dinheiro desta associação de bombeiros para as “contas bancárias de um conjunto restrito de elementos daquela corporação”.

À SÁBADO, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses diz que os casos não podem ser comparados entre si e não colocam em causa a confiança na instituição. "Em nenhum destes casos houve uma relação entre os bombeiros e a população que servimos. Se tivesse existido, diria que sim", afirma. E reforça: "Sentimo-nos tristes com estas situações, não deviam acontecer. Estamos a falar em 30 mil bombeiros, 464 corpos de bombeiros. Existem casos, como existem também noutras classes. Não desculpabilizo, mas infelizmente estes casos acontecem".