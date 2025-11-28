Sábado – Pense por si

Comandante dos Bombeiros do Fundão demite-se após escândalo de violação no quartel

Luana Augusto 14:51
José Sousa diz não ter condições para se manter no cargo.

O comandante dos Bombeiros Voluntários do Fundão demitiu-se, após o recente escândalo de uma alegada violação de um colega de 19 anos no quartel. Segundo a SIC, José Sousa admitiu não ter condições para continuar no cargo.

Liga dos Bombeiros nega praxes no quartel após caso de violação
Liga dos Bombeiros nega praxes no quartel após caso de violação DR

A Polícia Judiciária deteve esta semana 11 bombeiros do Fundão por terem alegadamente praticado dois crimes de violação e um de coação sexual contra um jovem de 19 anos. Tudo terá acontecido durante uma "duvidosa praxe", segundo a PJ, onde o rapaz foi supostamente violado.

À SÁBADO o presidente da Liga dos Bombeiros negou, no entanto, a existência de praxes nos quartéis. "Não lhe chamaria de 'praxe'. O que há de facto, em termos do que se possa equiparar a uma 'praxe', é um conjunto de medidas que muitas vezes são tomadas para se receber alguém novo", esclareceu, ao garantir que é comum os mais velhos regarem os novatos com água.

Apesar de todos os bombeiros terem saído em liberdade, a corporação abriu um inquérito ao caso e oito dos 11 bombeiros foram suspensos por três meses.

Em atualização

