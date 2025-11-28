Comandante dos Bombeiros do Fundão demite-se após escândalo de violação no quartel

José Sousa diz não ter condições para se manter no cargo.

O comandante dos Bombeiros Voluntários do Fundão demitiu-se, após o recente escândalo de uma alegada violação de um colega de 19 anos no quartel. Segundo a SIC, José Sousa admitiu não ter condições para continuar no cargo.



Liga dos Bombeiros nega praxes no quartel após caso de violação DR

A Polícia Judiciária deteve esta semana 11 bombeiros do Fundão por terem alegadamente praticado dois crimes de violação e um de coação sexual contra um jovem de 19 anos. Tudo terá acontecido durante uma "duvidosa praxe", segundo a PJ, onde o rapaz foi supostamente violado.

À SÁBADO o presidente da Liga dos Bombeiros negou, no entanto, a existência de praxes nos quartéis. "Não lhe chamaria de 'praxe'. O que há de facto, em termos do que se possa equiparar a uma 'praxe', é um conjunto de medidas que muitas vezes são tomadas para se receber alguém novo", esclareceu, ao garantir que é comum os mais velhos regarem os novatos com água.

Apesar de todos os bombeiros terem saído em liberdade, a corporação abriu um inquérito ao caso e oito dos 11 bombeiros foram suspensos por três meses.

Em atualização