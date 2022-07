Abramovich visitou oito vezes os EUA no ano da eleição de Donald Trump 

O multi-milionário russo Roman Abramovich visitou oito vezes os Estados Unidos em 2016, ano em que Donald Trump foi eleito presidente daquele país. O conselheiro próximo de Vladimir Putin passou também por França, Inglaterra, San Marino, as Ilhas Virgens Britânicas, Azerbaijão, Croácia e Turquia, avança o jornal Público.





De acordo com o diário, Abramovich privou várias vezes com Ivanka Trump e o seu marido, Jared Kushner, já que a sua ex-mulher era próxima da filha de Donald Trump. Depois da eleição de Trump, Kushner foi nomeado conselheiro sénior do presidente norte-americano, estando encarregue de ser um emissário dos Estados Unidos no estrangeiro. Já Ivanka passou a exercer funções como assistente do pai na Casa Branca em março de 2017, mês em que Abramovich e Kushner se encontraram no Estado do Colorado, revela o diário.A entrada de Trump na Casa Branca teve um efeito bastante positivo nos negócios de Abramovich nos Estados Unidos. Trump aprovou a construção do oleoduto Keystone XL, onde a Evraz, a gigante siderúrgica dedicada à produção e distribuição de aço, minério de ferro e extração de carvão, parcialmente controlada pelo investidor russo, tinha contratos milionários.Ao jornal Politico um porta-voz de Abramovich recusou comentar o assunto, enquanto a Casa Branca encaminhou as questões dos jornalistas para uma assessora pessoal de Ivanka Trump que não deu respostas.