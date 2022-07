Costa convoca ministros para uma reunião informal

O primeiro-ministro convocou os seus ministros para uma reunião informal, este sábado, ao fim da manhã, na Base Naval do Alfeite, em Almada, para uma reflexão estratégica sobre prioridades e linhas de ação após as férias de verão, avança o jornal Expresso.







EPA/J.J. Guillen

Nesta reunião "informal" serão analisados o lançamento do novo pacote de apoios às famílias e às empresas para mitigar os efeitos da inflação e o início da preparação da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2023, revela o semanário. Na quarta-feira, logo na abertura do debate sobre o estado da nação, no parlamento, o primeiro-ministro anunciou que em setembro o Governo vai adotar um novo pacote de medidas para apoiar o rendimento das famílias e a atividade das empresas face aos efeitos da inflação.Em abril, logo após o XXV Governo Constitucional ter iniciado funções, António Costa mostrou-se convencido de que o efeito da inflação seria conjuntural, com um abrandamento no segundo semestre. Uma convicção que António Costa baseou nas estimativas do Banco Central Europeu (BCE) e de outras instituições internacionais, e que também levaram o seu executivo a inscrever uma projeção de inflação de 4% para este ano, quando agora essa mesma previsão é na ordem dos 7%.