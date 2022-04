Chuva regressa esta sexta-feira

A chuva regressa na sexta-feira às regiões do Norte e Centro do continente, um efeito indireto da passagem da depressão Diego que vai afetar o norte de França, disse à Lusa a meteorologista Paula Leitão.







Chuva

A depressão não afetará diretamente Portugal continental, mas serão sentidos efeitos indiretos através de precipitação que ocorrerá durante o dia de sexta-feira, explicou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),Portugal Continental será afetado por uma superfície frontal quente associada à depressão Diego, segundo Paula Leitão."A depressão não vai afetar Portugal. Vai passar a norte de França. Ficamos sob o efeito de uma crista anticiclónica. Na sexta-feira vamos ter céu muito nublado e chuva mais intensa, mais generalizada e mais frequente principalmente na zona do Minho e Douro Litoral onde durante a manhã e início da tarde poderá chover com alguma intensidade", adiantou.Segundo Paula Leitão, no sábado está prevista continuação de céu muito nublado e chuva nas regiões do Norte e centro."Na noite de domingo para segunda-feira vamos ter precipitação forte em todo o território, que está associada a sistemas frontais que vão passando no território e não propriamente à depressão Diego que vai afetar a região de França", referiu.No que diz respeito às temperaturas, Paula Leitão adiantou que as mínimas vão subir, deixando de haver condições para formação de geada e gelo e as máximas também."Amanhã [sexta-feira] as temperaturas máximas vão rondar os 17 graus em Bragança, 18 em Lisboa e 19 para Évora, Beja e Faro. Ainda poderão sofrer algumas oscilações, mas no domingo sobem para valores na casa dos 20 graus ou superiores em quase todo o território", disse.