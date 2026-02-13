A "visita de estudo" a Bruxelas do comandante nacional da Proteção Civil

No dia 27 de janeiro, a Proteção Civil anunciou que tinha sido ativado o estado de prontidão de nivel 4 entre Setúbal e Viana do Castelo, o nível máximo, para as próximas horas devido ao mau tempo. "Estamos perante um fenómeno complexo, com elevado potencial para afetar a segurança de pessoas e bens", disse José Ribeiro, 2ª comandante nacional da Proteção Civil, em declarações aos jornalistas. Onde estava o comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre? Bruxelas, em reuniões de formação no âmbito do curso de auditor de Defesa Nacional do Instituto da Defesa Nacional (IDN), como a SÁBADO noticiou - e foi uma visita de estudo com uma agenda intensa."Uma viagem de estudo a Bruxelas com o objetivo de aprofundar o conhecimento das instituições europeias e da NATO, sediadas naquela cidade", lê-se na programação do IDN, disponível do site oficial.



Comandante da Proteção Civil visita NATO DR

Os alunos chegaram no dia 26 para visitar o quartel-general da NATO, onde foram recebidos pelo Embaixador Paulo Vizeu Pinheiro, Representante Permanente da Delegação Portuguesa junto da NATO. Conheceram vários oficiais e assistiram a uma palestra sobre os desafios da transformação digital do organismo de defesa.

No dia 27, começou o dia com uma visita ao Parlamento Europeu, para uma palestra do eurodeputado do PSD Hélder Sousa Silva sobre a organização e funcionamento do hemiciclo. Houve ainda uma conversa com outra eurodeputada, Ana Miguel Pedro. Nesse dia, ainda houve um encontro com a Embaixadora Ana Paula Moreira, Representante Permanente no Comité Político e de Segurança (COPS) da União Europeia. "Realçou os principais temas com interesse para Portugal. No quadro da visita às instituições europeias, nomeadamente, European Defence Agency (EDA) e European Security and Defence College (ESDC), os auditores tiveram oportunidade de participar na conferência 'EU Defence Industry and Capability Development', por Baudouin Heuninckx, Acting Director for Industry, Synergies & Enablers, EDA, e na conferência “Education and Training for the EU: The role of ESDC in promoting a security culture", por Fergal O'Regan, Head of the ESDC", lê-se no site.



Comandante da Proteção Civil em Bruxelas, no Parlamento Europeu

No último dia, 28, já a tempestade Kristin havia assolado Portugal. Nesse dia, o comandante da Proteção Civil estava de visita à Comissão Europeia, num programa com duas conferências, uma sobre competitividade europeia, outra sobre políticas públicas na área da Defesa. "A primeira, subordinada ao tema 'Economic competitiveness of the European Union', proferida por Lauro Panella (Member of Cabinet of Commissioner Maria Luís Albuquerque, Financial Services and the Savings and Investments Union); e a segunda proferida por Marcus Houben (Senior Policy officer, Unit G.4 Defence and Preparedness), subordinada ao tema "Developments in EU Defence Policy", lê-se ainda.

A viagem foi feita com autorização do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), José Manuel Moura, confirmou fonte oficial. Viajou para a capital belga segunda-feira, dia 26 de janeiro às 7:00, a meio da depressão Joseph e regressou quarta-feira, dia 28 de janeiro, às 20h00, já quando a tempestade Kristin tinha assolado Portugal continental, afirmou a mesma fonte da ANEPC. A justificação da Proteção Civil foi: “A deslocação foi autorizada pelo presidente da ANEPC, uma vez que, à data da partida, não existia qualquer informação relativa à depressão Kristin, da qual apenas fomos formalmente informados no dia 26 de janeiro, às 21h30, com confirmação no dia 27 de janeiro." Mais tarde, em conferência de imprensa, o comandante nacional justificou aos jornalista que, “se soubesse dos efeitos da depressão Kristin, nunca tinha saído do país.”

Contudo, este comboio de tempestades que assola o país desde o fim de janeiro já tinha sido previsto por vários climatologistas, como Mário Marques, do Planoclima. Era previsível termos um Inverno rigoroso e o storm track sobretudo em janeiro era muito previsível o janeiro ficava acima da média em termos de transformação", afirmou à SÁBADO. "No dia 26, posso dizer que foi por volta das 11:50. E no dia 27, às 14:30, cerca de 12 horas antes de afetar a zona Oeste, e afirmar de uma forma mais grave a zona de Leiria. E depois às 18:30, reforçámos essa informação", concretizou. "Agora, claro, que isto são previsões a médio prazo. A não ser com dois ou três dias de antecedência, nada fazia prever que aquilo que aconteceu em Leiria com tanta severidade."