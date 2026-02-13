Suspensos comboios de longo curso entre Porto e Lisboa devido ao mau tempo

Por causa do mau tempo, a circulação ferroviária está suspensa na Linha do Sul entre Luzianes e Amoreiras, na Linha do Alentejo, entre Pegões e Bombel, na Linha e na Linha da Beira Baixa entre Abrantes e Ródão, na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, Linha do Oeste e Urbanos de Coimbra.

Os comboios de longo curso na Linha ferroviária do Norte entre o Porto e Lisboa foram suspensos por razões de segurança devido ao agravamento do estado do tempo e sem previsão de retoma, segundo a CP.



Na quinta-feira, às 20h00, a CP tinha informado que previa retomar parcialmente esta sexta-feira oito comboios de longo curso, quatro por sentido, entre Porto e Lisboa, com recurso a material circulante diferente do habitual e a transbordo rodoviário entre Coimbra B e Pombal.

"Devido ao agravamento do estado do tempo, com risco de cheias na região de Coimbra, por razões de segurança, foram suspensos, sem previsão de retoma, os serviços de longo curso, na Linha do Norte, no eixo Porto-Lisboa", informou a CP pelas 23h30 na rede social Facebook.

Por causa do mau tempo, a circulação ferroviária está suspensa na Linha do Sul entre Luzianes e Amoreiras, na Linha do Alentejo, entre Pegões e Bombel, na Linha e na Linha da Beira Baixa entre Abrantes e Ródão, na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, Linha do Oeste e Urbanos de Coimbra.

Na Linha de Cascais, os comboios circulam com alterações nos horários.

A CP continua a prever para esta sexta-feria a realização do Comboio Internacional Celta, podendo "ser usado material circulante diferente do habitual e sendo que o percurso Valença - Vigo - Valença será feito com recurso a transbordo rodoviário".

Portugal continental está a ser atravessado por "um sistema frontal associado a uma região depressionária centrada a norte da Península Ibérica (depressão Oriana), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta depressão não afeta Portugal continental diretamente uma vez que o seu desenvolvimento já se fará em território espanhol", mas traz períodos de períodos de chuva, por vezes forte, e vento com rajadas até 80 quilómetros por hora, e agitação marítima.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.