Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Como Portugal trata quem pede asilo: as queixas sobre as condições no aeroporto de Lisboa

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 07:00

Há pessoas que dormem dias a fio em cadeiras, sem acesso a cuidados de higiene e com falhas na alimentação, apontam advogados. O limitado Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária do aeroporto - que ainda aguarda obras de expansão - fica lotado com frequência. A PSP e o Governo negam que o tratamento dos estrangeiros que procuram proteção internacional seja insuficiente.

Uma pessoa estrangeira que aterre no Aeroporto de Lisboa para pedir asilo - proteção internacional a Portugal - em tese fica no EECIT, a sigla para Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária. Mas o EECIT tem um espaço muito limitado e é frequente não conseguir albergar os requerentes de asilo enquanto os pedidos são analisados. Para quem espera fora do EECIT, na zona internacional do aeroporto, as condições são más, contam advogados de imigração à SÁBADO.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Casa nova Casa Nova casa Casamento Polícia de Segurança Pública Lisboa Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Como Portugal trata quem pede asilo: as queixas sobre as condições no aeroporto de Lisboa