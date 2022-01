Jorge Nuno de Sá, do Aliança: '€990 milhões gastos na TAP permitem abrir 10 mil novas camas em lares'

A prioridade para o Aliança, partido presidido por Jorge Nuno Sá, serão os enfermeiros através do descongelamento das carreiras. "É a classe profissional mais maltratada e perseguida nos últimos anos", considera. E caso o partido seja necessário para viabilizar um governo, uma coligação com o PS está fora de questão: "Não pode haver qualquer conversa sequer. Entre nós e a esquerda há o caminho de duas linhas paralelas: não se tocam nem se cruzam."



A nossa primeira iniciativa legislativa será o descongelamento da carreira dos enfermeiros, medida esta simbólica, mas muito importante, pois trará finalmente algumajustiça e reconhecimento aquela que é a classe profissional mais maltratada e perseguida nos últimos anos. Nós não esquecemos o que o ainda primeiro-ministrodisse da chamada "Greve Cirúrgica", que era cruel e ilegal, outros disseram que era assassina, nós, e eu em particular, dizíamos que era justa, que os enfermeiros tinham razão! Está gravado tudo isto, foi há três anos. Depois vieram as palmas à janela e os bilhetes para a Champions, mas continua tudo na mesma. É preciso valorizar as carreiras profissionais. A seguir a esta será a polícia, os professores e os bombeiros, de quem também alguns só se lembram no Verão, quando o País está a arder. Portugal não pode continuar a maltratar os seus.Já fui deputado há 20 anos por um grande partido, estou preparado para exercer o mandato desde o primeiro dia, mas com uma liberdade e determinação bem diferente. Um voto no Aliança significa eleger deputados comprometidos com o eleitorado, e não com o diretório partidário dos partidos velhos. Não devemos favores a ninguém, apenas ficaremos com dever de honrar o voto dado pelos nossos eleitores. É útil votar num deputado que diga o que nós pensamos, muito mais que engrossar a terceira, quarta ou quinta fila dos velhos partidos.Não faremos o pino no Rossio apenas para ser notícia, nem temos centenas de milhares de euros dos contribuintes para gastar em agências de comunicação. Aproveitamos as oportunidades na comunicação social, usamos as redes sociais e o contacto direto. Penso que quem tem acompanhado os debates e entrevistas onde o Aliança está presente reconhece a nossa capacidade e seriedade argumentativa. Podem não estar de acordo com tudo, mas sabem que levamos esta missão a sério, não é uma brincadeira!A TAP, porque o dinheiro que com ela se gasta permitiria que muitos dos outros problemas que levanta fossem resolvidos. Os 990 milhões de euros que o Governo tinha previsto gastar com a TAP em 2022 permitem aumentar em 50% o subsídio de alimentação de todos os funcionários públicos e abrir 10 mil novas camas em lares. Parece pouca coisa injetar perto de 400 milhões de Euros diretamente na economia real, através de um aumento líquido de rendimento superior aos 50€ a cada funcionário publico, e resolver grande parte dos mais de mil lares clandestinos onde armazenamos os nossos idosos? Uma sociedade decente não pode tratar assim os seus anciãos! Imagine-se agora os que pode fazer com os quase 4 mil milhões de euros que se preveem enterrar na TAP... permitiriam, por exemplo, aumentar a pensão mínima para os 443 euros mensais, como propomos, ou dignificar o rendimento dos polícias em início de carreira, impedindo-os de dormir dentro de carros como já aconteceu em Lisboa. Não há falta de dinheiro, há é falta de noção de prioridades!O financiamento é das quotas e de um ou outro pequeno donativo de militantes, receitas que o partido tem acumulado. Não faremos gastos sumptuosos a pensar nassubvenções oficiais, pois essas é sempre o mesmo que os paga no final do dia: o contribuinte!Bem, com o PS não pode haver qualquer conversa sequer. Entre nós e a esquerda há o caminho de duas linhas paralelas: não se tocam nem se cruzam. Nós dissemos antes das eleições que defendíamos uma ampla coligação dos partidos à esquerda do PS para retirar a esquerda do Governo. Fizemos o que esteve ao nosso alcance para que isso acontecesse, mas não foi possível. É um dossier fechado. Estamos naturalmente disponíveis para viabilizar soluções de Governo à direita, mas sem o integrar. Temos as nossas linhas programáticas e um Governo que as execute terá o nosso suporte parlamentar.Não, o nosso objetivo é recomeçar um caminho para um partido "No Coração da Direita", alavancá-lo, divulgá-lo e, evidentemente, alcançar a representação parlamentar. O resto é caminho…